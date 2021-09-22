江苏政法委原书记王立科双开 被指严重破坏公安系统政治生态

去年主动投案的中共江苏省委原常委、政法委原书记王立科因严重违纪违法问题已被立案审查并“双开”（开除党籍、公职）。

中共中央纪委国家监委官网今天（22日）发布上述消息时指王立科从未真正树立理想信念，从未对党忠诚老实，政治上毫无原则，参与在党内搞团团伙伙，为谋求个人职务晋升大搞政治投机、攀附贴靠。

通报还说，王立科在组织函询时不如实说明问题，卖官鬻爵，严重破坏任职地区政法系统特别是公安系统的政治生态；为谋取不正当利益向他人贿送巨额财物，肆无忌惮大搞权钱交易，非法收受巨额财物，长期为黑恶势力充当“保护伞”等。

经中央批准，决定给予王立科开除党籍、公职处分，收缴违纪违法所得，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

公开简历显示，今年57岁的王立科是山东蓬莱人，早年长期在辽宁省公安系统工作，曾任锦州市公安局副局长、葫芦岛市副市长、市公安局局长，辽宁省公安厅副厅长、大连市副市长、市公安局局长等职。

2013年3月，王立科南下调任江苏省省长助理，省政府党组成员，公安厅党委书记、厅长，同年12月晋升江苏省副省长。2015年11月，王立科出任江苏省委常委、政法委书记，并兼任省公安厅厅长至2017年9月。

王立科去年10月落马，中共中央纪委国家监委网站去年10月24日发布王立科受调查的消息时提及他是主动投案。

除了王立科，中国官场近年出现多名主动投案的高官，包括河北省政协原副主席、党组副书记艾文礼，河南省人大常委会副主任、党组副书记王铁，云南省委原书记秦光荣，证监会原主席刘士余，青海省原副省长文国栋，以及重庆政法委副书记谭晓荣等。

另据《北京日报》旗下公号“长安街知事”报道，王立科虽主动投案，但今天的通报中并未出现认定其主动投案、如实交代违纪违法问题的表述。

根据《中华人民共和国监察法》规定，涉嫌职务犯罪的被调查人，自动投案，真诚悔罪悔过的，监察机关经领导人员集体研究，并报上一级监察机关批准，可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议。

而此前刘士余、艾文礼等人主动投案，中纪委在随后的双开通报中均对主动投案、交代问题等做出过相关认定。

