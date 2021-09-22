蚂蚁旗下“花呗”正逐步接入央行征信系统

蚂蚁集团旗下信贷工具“花呗”今天发公告称，正在中国央行征信管理部门的指导下，逐步推进接入央行征信系统的工作。

据澎湃新闻报道，公告称，目前，在获得用户授权的基础上，部分用户已经能够在自己的征信报告中查询到花呗记录，未来征信服务将逐步覆盖全部用户。

公告称，按照征信工作要求，当前花呗向征信系统报送的相关记录包括账户开立日期、授信额度、额度使用及还款情况等。在频次上，花呗记录按月汇总，不会单笔报送，也不会上报具体的消费信息。

花呗是蚂蚁集团推出的依托于场景的信用消费工具，用户在消费时，可以使用花呗的额度，“先消费，后付款”。花呗最初的应用场景集中在淘宝和天猫，随后扩展到停车缴费、出行、医院、餐饮、超市等。

蚂蚁消费金融公司于今年6月3日获得中国银保监会批复开业，成为持牌金融机构。花呗也纳入蚂蚁消金公司，需和其他持牌金融机构一样将用户相关信贷信息报送至央行征信系统。

按照要求，蚂蚁集团应在蚂蚁消费金融公司开业6个月内完成“花呗”“借呗”的品牌整改工作。整改完成后，“花呗”“借呗”将成为蚂蚁消费金融公司的专属消费信贷产品。

针对此前有传闻称“花呗上报征信可能影响银行放贷”，花呗称，保持良好的使用、还款习惯，不会导致贷款困难。花呗建议用户继续保持科学、理性的使用习惯，量入为出，合理使用信贷工具。

