港股“千点暴跌” 受地产股拖累

在中国中秋小长假期间，并未休市的香港股市在9月20日突然上演了一幕“千点暴跌”的大行情。分析认为，港股出现“黑色星期一”，很大程度上受到地产股和金融股的拖累。

据第一财经报道，港股周一午盘收盘前，曾跌穿24000点，为去年10月以来的首次，至当日收盘，恒指跌3.3%，跌去约1000点，收报24099点。香港地产股当天跌去6.69%，成为暴跌“重灾区”。

其中，香港本地地产股出现大跌，恒基地产跌13.34%、新世界发展跌11.54%，长实集团、新鸿基地产也跌超9%；而内房股方面，中国恒大上午跌17%，收盘跌幅收窄至10.24%，另外，龙光集团、绿景中国地产、富力地产跌逾8%，雅居乐跌逾7%。

在此之前，中资地产股已调整多时，大部分公司的股价已触及历史低点，但20日突发的大幅下跌，依然让市场大感意外，原因也众说纷纭。有机构分析人士认为，中国恒大流动性危机的连续发酵，引发海外投资者恐慌，担忧恒大之外还有更多中资地产公司发生违约爆雷事件，进而引发金融系统的危机。

不过，中国国内房地产行业人士则相对乐观，易居企业集团CEO丁祖昱说，未来可能还会有一些小规模房企出现问题，类似恒大这个体量的则不会再有，因此总体风险可控。

9月20日，在香港股市大跌之际，一家名为新力控股的中等规模房企被推至风暴眼。新力控股由江西富豪张园林控制，公司股价盘中闪崩，最高跌幅近92%，截至停牌跌幅达87%，一日市值蒸发约120亿港元，每股股价仅剩0.5港元。

新力控股是一家从江西南昌起家的房企，2010年凭借南昌帝泊湾项目起步，张园林仅用了9年时间就实现企业在香港上市，只用10年就成为全国房企前30强，销售额超千亿元。

不过，跟所有在过去几年高速增长的房企一样，新力控股采取了杠杆扩张战略，公司规模快速提升的背后是债务雪球的不断膨胀。数据显示，截至2021年6月底，在手现金为140亿元人民币，未来一年到期的债务有132亿元，剔除预收账款的资产负债率为73.5%，高于“三道红线”标准。

新力控股股价闪崩，或是资本市场对于地产前景担忧的极致呈现。去年下半年以来，随着“三道红线”、“房地产贷款集中管理”的陆续出台，以及各个地方政府加大调控力度，使得市场逐步形成共识，即房地产的逻辑已经发生根本改变，过去靠高杠杆扩张的模式将无法延续，一大批高杠杆房企将在新的政策指引下强行缩表。

多位房地产业内人士认为，接下来的一段时间内，一定还会有其他房企违约，但数量不会太多，大部分房企目前仍处于风险可控的状态。易居企业集团CEO丁祖昱认为，不排除还有个别企业爆雷，但整体风险可控，大面积爆雷的风险不大，尤其是大型房企中多数公司的护城河仍在。