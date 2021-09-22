朱立伦称韩国瑜给他加油打气

国民党主席候选人朱立伦透露，今早与前高雄市长韩国瑜通电话，并称韩国瑜不仅关心选举，还给他加油打气。

综合中央社、中时新闻网、网媒“新头壳”等报道，朱立伦今天与前高雄副市长陈雄文一起接受广播节目专访时说，他早上与人在美国的韩国瑜通电话，两人聊了很多，韩国瑜很关心他的选举状况；同时，韩国瑜也给他加油打气，希望能够顺利成功。

至于为什么邀请韩国瑜过去高雄市府团队成员陈雄文今天一起上节目，朱立伦解释，民众目前最关心的是民生议题，陈雄文过去曾任劳动部长，目前在观光业服务，最清楚劳工心声。

对于与对手张亚中互打激烈，朱立伦说，党内选举砲口应对外，不要对内。他并强调没有攻击张亚中，但自己不同意也不赞成张亚中的两岸论述。

另一方面，继部分蓝营县市长、民意代表表态支持朱立伦后，原本有意参选党主席的国民党中央委员连胜文，今天也透过社交媒体面簿表态支持朱立伦。

连胜文说，国民党一旦被贴上标签、被社会认定在两岸议题上，属于光谱上极端的路线，将导致2022年县市长选举注定失焦，也可能导致不少国民党人跳槽至民众党。

他说：“面对两岸议题，国民党就像是走钢索一样，过与不及都不行。我们必须考量台湾社会现状，及地缘政治的风险，而努力维持一个平衡的状态！”

国民党主席选举将于来临的周六（25日）投票，由寻求连任的党主席江启臣、前主席朱立伦、孙文学校总校长张亚中、前彰化县长卓伯源等四人角逐。