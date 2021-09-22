中国假日支出疲弱 彰显防疫措施影响

中国的疫情限制措施打乱了又一个假日消费期，导致消费本就低迷的世界第二大经济体增长前景恶化。

据彭博社报道，中国文化和旅游部的数据显示，在为期三天的中秋节假期期间，全国累计国内旅游出游8820万人次，为2019年中秋假期的87％。旅游收入为2019年水平的79％，表明消费者没有信心花钱或是减少了旅行开支。

根据携程周二发布的报告，由于许多地方政府倡议人们“非必要不出省”，不去疫情中高风险地区，今年的短途出行需求高于2019年。报告称，中秋假期期间，周边游预订人数占出游总人数比例为56%。

彭博社评论说，私人消费和服务支出一直是中国从去年疫情中复苏的薄弱环节。社会消费品零售总额的反弹落后于制造业，而且一直没有恢复到2020年以前的增长水平。

中国多地实施封锁或限制以遏制7月下旬以来散发的疫情，影响了今年暑假期间的旅游和消费，8月份社会消费品零售总额同比增速放缓至2.5％。

中国国家统计局表示，7、8月份社会消费品零售总额增速有所回落，主要是由于汛情和疫情短期冲击因素的影响。不过，最近哈尔滨和福建的疫情可能会影响人们在即将到来的国庆节期间的出行和消费意愿。

该数据无法与2020年进行比较，因为2020年的中秋节与国庆节重叠。

