亚行维持中国经济今年增长8.1%预测

亚洲开发银行周三发布的一份报告显示，尽管居民消费复苏需要更长的时间，但中国下半年稳健的出口和加大的财政支持力度将抵消其影响，预计2021年中国经济增速为8.1%。

据路透社报道，亚行今日发布的《2021年亚洲发展展望（更新 here）》，预计中国经济2022年将增长5.5%。尽管对新冠肺炎疫情的担忧仍让全球经济承压，但亚行仍维持今年4月份对中国经济今明两年的增长预测。

“2021年上半年，在出口强劲和消费好转的推动下，中国经济进一步复苏，”亚行驻中国代表处首席代表冯幽兰表示，“今明两年，消费仍将是经济增长的主要引擎，其次是投资和净出口。”

报告指出，由于猪肉价格下跌使食品价格得到控制，预计2021年的消费品价格通胀将远低于2020年的水平。在2021年的剩余时间里，非食品通胀率预计将保持温和。

由于居民需求只会逐步恢复，企业会发现难以提高服务价格。因此，对2021年的通胀率预测被下调至1.3%，但仍保持2022年2.3%的预测值不变，以反映食品价格重新上涨的态势。

2021年上半年，随着居民消费和社会消费品零售总额的稳步复苏，消费重新成为经济增长的主要引擎，拉动经济增长7.8个百分点。

报告预计净出口对2021年经济增长的贡献将略高于此前的预期，尽管上涨的大宗商品价格预计会导致贸易顺差有所下降。2022年，随着经常帐户顺差增长放缓，净出口对经济增长的贡献将有所减弱。

2021年上半年，投资对经济增长的贡献率为2.4个百分点，同比提高了0.9个百分点。今年前七个月，在制造业和房地产投资的推动下，名义固定资产投资从去年同比下降1.6%转为同比增长10.3%。

报告并指出，虽然劳动力市场统计数据没有衡量不充分就业的情况，但现有数据表明，劳动力市场随着经济复苏而有所改善。截至2021年6月底，外出农民工就业规模已基本恢复到2019年的同期水平。截至2021年7月底，城镇调查失业率为5.1%，比2019年同期下降了0.2个百分点。