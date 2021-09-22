蔡元培之女故居成危房 高价起拍无人报名

中国近代教育家蔡元培女儿蔡威廉在杭州西湖边的故居，以1.2亿元起拍价挂上阿里拍卖，将于11月10日开拍。不过，该房产不同于公众对“名人故居”的一般印象，已成为一处危房。

据澎湃新闻报道，记者9月22日从拍卖页面看到，该房产已吸引2000余人围观，但无人报名。规则显示，参与竞拍者需缴纳1200万元（人民币，下同，250.81万新元）保证金，每次加价幅度50万元。

拍卖信息显示，这处房产为蔡元培之女蔡威廉及女婿林文铮旧居，位于杭州市西湖区玉泉路1号，在西湖风景名胜区植物园内，建筑面积276.08平方米，土地使用面积是269平方米，土地使用权类型为划拨，房屋用途是住宅。

公开报道显示，蔡威廉是蔡元培的长女，上个世纪，她从法国留学回来后，在杭州办学的国立艺专担任西画教授，林文铮则是学校教务长，二人在杭州喜结良缘。蔡元培1934年给了他们夫妇二人一笔钱，他们便用这笔钱在西湖边马岭山上盖起了自己的房子。蔡元培常来小住，并给别墅亲笔题写“马岭山房”四个字。

但近90年后的今天，该房产已不同于公众对“名人故居”的一般印象，这已成为一处危房。澎湃新闻从拍卖页面介绍视频中看到，房产包括3幢房屋，门窗脱落，部分墙体倒塌。

网络资料显示，这处故居2008年已被鉴定为C级危房。这意味着在当时，这处故居就已出现部分承重结构承载力不能满足正常使用要求，局部出现险情，构成局部危房。

故居外的石碑显示，2010年2月，杭州市人民政府将此处列为杭州市历史建筑，并介绍为“蔡元培之女蔡威廉及女婿林文铮旧居，建于20世纪30年代，包括三幢西式建筑。”

记者从拍卖平台了解到，蔡威廉、林文铮夫妻二人去世后，这处房子交由子女经管，但从2005年开始，围绕这处故居产权归属一直存在纷争。“林文铮后人2010年把房子以1000万元价格出售，办理了产权转移登记手续。拍卖平台透露，这处房产2019年曾在房产中介网上挂牌，挂价1.5亿元，但一直没有成交。”

