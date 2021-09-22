清华大学成立碳中和研究院

外界关注中国如何实现减排承诺之际，中国著名高等学府清华大学今天（22日）正式成立碳中和研究院。

据中国央视新闻报道，研究院将围绕碳中和打造技术创新中心、高端智库战略中心、高层次人才培育基地、合作交流传播平台。

中国工程院院士、清华大学碳中和研究院院长贺克斌透露，研究院将转变学科单一发展的惯性，集中优势资源加快突破碳中和领域关键核心技术攻关，攻克一批碳中和“卡脖子”关键核心技术。

贺克斌说，下一步，清华大学将在零碳发电与动力、新型电力系统、零碳交通、零碳建筑、工业深度减排、减污降碳协同增效、CCUS与碳汇、碳中和战略等方向重点发力，力争在碳中和主战场与关键技术突破方面发挥引领作用。

中国国家主席习近平去年9月在联合国大会上宣布中国力争在2030年前实现碳排放峰值，在2060年实现碳中和。

习近平今天（22日）凌晨通过预录视频在第76届联合国大会一般性辩论致辞时重申中国碳达峰、碳中和的目标，并宣布中国将不再新建境外煤电项目。

“碳达峰”、“碳中和”在今年3月的中国全国两会首次被写入政府工作报告后，已有多所高校相继成立与碳中和相关的研究机构。

西北大学今年5月成立中国首家培养碳中和领域专门人才的西北大学榆林碳中和学院，上海交通大学同月宣布成立碳中和发展研究院，福建师范大学则在7月成立福建省首家碳中和研究院。

中国教育部今年7月下发《高等学校碳中和科技创新计划》，其中提到，教育部将推进碳中和未来技术学院和示范性能源学院建设，布局一批未来技术研究所需的科教资源和数字化资源平台，打造引领未来科技发展和有效培养复合型、创新型人才的教学科研高地。