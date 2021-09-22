千元球鞋被炒到7万 得物紧急下架

”1599元球鞋最高炒至69999元“的话题昨日登上微博热搜第一。在得物交易平台上，刚上市不久的进口球鞋“闪电倒钩”，原价1599元（人民币，下同，334.15新元），已经被炒到2万元左右，最高甚至达到69999元，溢价超过40倍。

据红星新闻报道，得物官方微博21日发布说明指，经核查，此次网传倒钩价格69999元为某卖家个人所设置出价，且该价格下并无买家成交。鉴于目前此商品价格仍存在波动，因此平台已做下架处理。

国际运动品牌的球鞋“闪电倒钩”在中国上市以来，热度一直不减。记者在某潮牌购物平台发现，发售价为1599元的球鞋，已经被炒到2万元左右，最高甚至达到69999元，溢价超过40倍！

据悉，“闪电倒钩”是音乐人斯科特（Travis Scott）、Fragment Design藤原浩和Nike Air Jordan三方联名商品。此次发售的“倒钩”共两款，一款为高帮鞋，另一款为低帮鞋。

不仅是国际品牌，一些国内品牌的鞋也被热“炒”。记者浏览各购物平台发现，一款参考发售价仅1499元的明星同款篮球鞋，价格已被“炒”到48889元。另一款原价899元的篮球鞋，目前的价格为5999至6999元，而且断码严重，大部分号码显示无货。

而“炒鞋”之风背后则藏着商家的套路。某运动鞋品牌的一名王姓导购透露，许多品牌商都会在发售限量款明星联名高端球鞋时，采取预约排队、抽签购买的方式进行“饥饿营销”，通过增加球鞋稀缺性提升品牌价值。同样有购潮鞋经历的小彭说，有些限量的球鞋，官网上根本不会显示。

“专业”的“炒鞋客”也是推高鞋价的帮手。记者了解到，“炒鞋客”通过专业的抢鞋软件，从官方发售的渠道以发售价抢买热门款。他们会在某款鞋处于低价时，在炒鞋平台集中入手大量同款鞋，一旦达到某种数量，便可以左右这款鞋在二级市场的定价。

北京京师律师事务所律师熊超认为，球鞋品牌方、“炒鞋客”以及各种二级市场交易APP平台，将所谓的潮鞋价格抬到了一个本不该有的天价。有些“炒鞋”行为可能涉嫌违法，要小心风险。根据价格违法行为行政处罚规定，经营者相互串通、操纵市场价格造成商品价格较大幅度上涨的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得五倍以下的罚款。