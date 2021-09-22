中国停建境外煤电项目 美气候特使称是伟大贡献

针对中国国家主席习近平在联合国大会上宣布，中国将不再新建境外煤电项目，美国总统气候问题特使克里表示欢迎，并称这是一个“伟大的贡献”（great contribution）。

据路透社报道，克里（John Kerry）也在声明中说，这是第26届联合国气候变化大会（COP26）取得成功所需努力的良好开端。联合国气候变化大会将于10月31日至11月12日，在英国的格拉斯哥举行。

克里称：“我们已经就这个问题和中国谈了很长一段时间了。听到习主席做出这一重要决定，我非常高兴。”克里8月31日至9月3日访华时曾敦促中国停止煤电厂投资，但当时的谈判未取得成果。

第26届联合国气候变化大会主席夏尔马（Alok Sharma），也对习近平这一宣布表示欢迎。

也是英国气候事务主管的夏尔马在推特发文指出：“很明显，煤电的前景堪忧。我欢迎习主席承诺停止在国外建设新的煤电项目，这是我访问中国期间讨论的一个关键话题。”

据中国生态环境部官网发出的新闻稿，夏尔马9月5日至7日访华。期间，中国气候变化事务特使解振华同夏尔马在天津举行会谈，双方就中英气候变化合作等交换意见。

联合国秘书长古特雷斯也发声明称，欢迎习近平的上述宣布。他强调，全球加速淘汰煤电是促成《巴黎协定》目标触手可及的最重要一步。

倡导全球从煤炭和化石燃料转型的组织“日出计划”（Sunrise Project）的全球气候战略主管盖伊(Justin Guay)在谈到习近平的新承诺时则说，以煤电发展来说，中国是坚持到最后者（the last man standing），如果没有中国官方出资的煤电项目，全球就几乎没有或者只有很少的煤电增长。

习近平今天（22日）凌晨是通过预录视频在第76届联合国大会一般性辩论致辞时作出上述新的减排承诺。习近平强调，中国会“全力以赴”，大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，加快落实联合国2030年可持续发展议程。

习近平重申中国力争在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和的目标；他也宣布，中国将不再新建境外煤电项目。

