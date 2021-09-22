中国停建境外煤电项目 美气候特使称是伟大贡献

发布 / 2021年9月22日 3:12 PM

更新 / 2021年9月22日 4:06 PM

美国总统气候问题特使克里对中国宣布不再新建境外煤电项目表示欢迎。图为克里前天抵达纽约联合国总部。（路透社）
美国总统气候问题特使克里对中国宣布不再新建境外煤电项目表示欢迎。图为克里前天抵达纽约联合国总部。（路透社）

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针对中国国家主席习近平在联合国大会上宣布，中国将不再新建境外煤电项目，美国总统气候问题特使克里表示欢迎，并称这是一个“伟大的贡献”（great contribution）。

据路透社报道，克里（John Kerry）也在声明中说，这是第26届联合国气候变化大会（COP26）取得成功所需努力的良好开端。联合国气候变化大会将于10月31日至11月12日，在英国的格拉斯哥举行。

克里称：“我们已经就这个问题和中国谈了很长一段时间了。听到习主席做出这一重要决定，我非常高兴。”克里8月31日至9月3日访华时曾敦促中国停止煤电厂投资，但当时的谈判未取得成果。

第26届联合国气候变化大会主席夏尔马（Alok Sharma），也对习近平这一宣布表示欢迎。

也是英国气候事务主管的夏尔马在推特发文指出：“很明显，煤电的前景堪忧。我欢迎习主席承诺停止在国外建设新的煤电项目，这是我访问中国期间讨论的一个关键话题。”

据中国生态环境部官网发出的新闻稿，夏尔马9月5日至7日访华。期间，中国气候变化事务特使解振华同夏尔马在天津举行会谈，双方就中英气候变化合作等交换意见。

联合国秘书长古特雷斯也发声明称，欢迎习近平的上述宣布。他强调，全球加速淘汰煤电是促成《巴黎协定》目标触手可及的最重要一步。

倡导全球从煤炭和化石燃料转型的组织“日出计划”（Sunrise Project）的全球气候战略主管盖伊(Justin Guay)在谈到习近平的新承诺时则说，以煤电发展来说，中国是坚持到最后者（the last man standing），如果没有中国官方出资的煤电项目，全球就几乎没有或者只有很少的煤电增长。

习近平今天（22日）凌晨是通过预录视频在第76届联合国大会一般性辩论致辞时作出上述新的减排承诺。习近平强调，中国会“全力以赴”，大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，加快落实联合国2030年可持续发展议程。

习近平重申中国力争在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和的目标；他也宣布，中国将不再新建境外煤电项目。
 

 

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