波兰基因项目放弃采用中国华大基因技术 因担心数据安全

因为担心数据安全，由欧盟资助的波兰基因组图谱项目计划放弃采用中国华大基因提供的基因测序技术。

据路透社报道，指导该项目的波兰科学院生物有机化学研究所教授Marek Figlerowicz说，对波兰基因组图谱项目的担忧，源自于波兰基因组数据在涉及到国家安全时会被如何使用的问题。

Figlerowicz说，这些担忧最初是由美国人工智能国家安全委员会（NSCAI）今年早些时候在一份报告中提出的，该委员会称华大基因可能充当“中国政府基因数据库的全球收集机制”。

华大基因在回应中告诉路透社，美国的报告是“虚假信息，没有事实依据”；中国外交部则称其为“无端指责和污蔑”。

NSCAI的一名发言人则表示坚持其报告无误，并建议美国和盟国在技术上加倍努力，以更好地保护病人隐私。据报道，自2015年以来，中国政府一直限制外国研究人员获取中国人的基因数据。

波兰科学院一个人类遗传学委员会8月说，有“远东公司”“未遵守”基因测试道德原则，引发严重的质疑。该委员会未指明是任何公司或国家，但敦促在国外对遗传物质进行测序的实验室和科学机构，停止使用那里的生物技术公司。

该委员会引用一项粗略估计称，约有10万个完整的波兰基因组可能已经在“远东”实验室。路透社无法对其引用的粗略估计进行核实。该委员会表示，波兰对这些敏感的个人数据没有控制权。

Figlerowicz说，预计耗资超过1亿兹罗提（约3433万新元）、对5000个波兰基因组进行测序的基因组图谱（Genomic Map）计划已经进行了一半，自2019年以来，该计划已将这项工作外包给第三方。

他说，位于比亚里斯托克的中欧基因组学中心sp.z o.o.（CEGC）去年开始使用华大基因的技术；而现在波兰基因组图谱项目已决定不把任何基因数据送出国门，并有可能取消它与CEGC的合同。他并补充说，最终决定仍有待资助机构批准，预计将在下周或两周内作出。

Figlerowicz说，随着基因数据测序技术的进步和成本的降低，该图谱项目计划将剩余的测序工作引入内部来做。该项目希望确保波兰享有基因组的“独立性”，从而确保数据安全。

总部设在波兹南的生物技术公司Inno-Gene S.A.持有CEGC的少数股份，它表示对可能的取消安排不知情。