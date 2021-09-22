中国官媒批变味“剧本杀”宣扬暴力灵异

中国官媒新华社今天发表文章，指出“剧本杀”、“密室逃脱”等年轻人社交新宠存在宣扬暴力、灵异等问题。

“剧本杀”结合了角色扮演、情节推理、多人互动等元素，满足玩家的推理爱好、表演欲和社交需求等，成为中国都市年轻人喜爱的社交方式。

新华社客户端今天一篇题为《宣扬暴力、灵异，变味的“剧本杀”引担忧》的报道指出，随着行业竞争激烈，少数商家开始在游戏内容、场景设置等环节宣扬暴力、灵异，以此为商业噱头吸引年轻人，引发担忧。

报道描述了记者实地探访中部一些城市“沉浸式剧本杀体验馆”内的场景，发现店内实景房被装饰成“农房”、“坟场”等，“坟场”内开着血红的灯光，摆放着道具尸体，有些店主还重点向记者展示“人魅”“夜店凶灵”“瞳灵人”等充满灵异内容的剧本。

报道说，在生活消费指南网站“大众点评”搜索“剧本杀”门店信息，显示上海有2000多个相关搜索结果，深圳、成都各有3000多个，其中居于“人气榜”前列的均是带有“沉浸式”实景体验的门店。

而在记者去过的十多家“剧本杀”门店内，均未看到张贴“未成年人不得入内”等提示性告示。

报道引述心理专家说，“剧本杀”的剧本及剧情的引领很重要，需要有正确的价值导向给参加者赋以正能量。正能量的“剧本杀”对参与者释放精神压力、丰富想象力、加强人际沟通有积极意义，但如果内容过于恐怖刺激，参与者又没有一定辨别能力，例如未成年人沉迷其中，反而会造成参与者现实和剧情的角色混淆，产生心理问题。

另据第一财经报道，《2021实体剧本杀消费洞察报告》显示，截至2020年底，全国剧本杀线下门店已经突破三万家，市场总规模高达117.4亿元（人民币，下同，约24.5亿新元），今年的市场规模预计将增至170.2亿元。

天眼查数据显示，中国超九成剧本杀相关企业的注册资本在100万元以下，近一半成立于一年内。