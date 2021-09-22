中国船企接单量重回全球第一

中国船企单月接单量再度反超韩国，重回全球第一。

据界面新闻报道，英国克拉克森研究公司（Clarkson Research）最新公布的数据显示，今年8月中国船企新船接单量达42艘，共计78.34万修正总吨（CGT），约占全球市场的43.58%，位居全球第一。

修正总吨即补偿总吨，由船舶货物总量乘以船舶类型系数得出。

今年4月，中国船企新船单月接单量时隔九个月后再度超越韩国船企，但5至7月又被韩国船企反超。

克拉克森数据显示，今年8月全球造船市场新船订单量为74艘，共计179.77万CGT。其中，韩国船企新船接单量为16艘，共计77.88万CGT，位居全球第二，占比约43.32%；排名第三的是日本船企，共接单七艘，共计19.47万CGT，占比为10.83%。

截至目前，中国船企的手持订单量也保持全球第一。

截至8月底，全球手持订单量为8528.02万CGT，环比增长1.56%。其中，中国以3337.2万CGT的手持订单量排名全球第一，约占全球市场的39.13%。

其次是韩国船企，手持订单量为2800.48万CGT，占比约为32.84%。第三为日本船企，手持订单量为951.32万CGT，占比约11.16%。

今年以来，全球新造船市场正在逐步复苏。

克拉克森数据显示，今年前八个月，全球新船订单为1167艘，合计8705.35万载重吨，同比增长了163.89%。

同时，新造船的价格也在不断上涨。今年8月，全球三大主要船型散货船、油船和集装箱船的价格指数分别上升至156点、173点和92点，环比分别上涨1.28%、2.89%和1.09%。

受益于造船业市场景气度提升，全球主要船企接单量大幅好转。

中国船舶集团此前宣布，截至8月底，其经营承接各类船舶海工生效项目303艘，2152万载重吨，提前四个月完成年度经营承接目标，承接总量创下集团近十年新纪录。

中国船舶集团公告，受全球疫情形势和经济触底反弹的影响，国际贸易量激增，迅速拉动全球航运业发展，带动船舶市场出现了近十年少有的繁荣景象。随着集装箱等船舶运价节节攀升，全球新船订单频频成交的火爆局面再次呈现。

