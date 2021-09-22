港郭氏家族“股灾日”斥资逾8.5亿港元 买入新地股份

香港联交所的权益披露资料显示，香港大型发展商--新鸿基地产控股（简称新地）股东郭氏家族其中三名家族成员，于周一（20日）地产股“股灾”日在市场买入公司股份，涉资超过8.5亿港元（下同，约1.48亿新元）。

据路透社报道，此外，长实集团资深顾问李嘉诚当天也以均价42.2979港元买入公司120万股份，涉资逾5075万港元。

路透社上周五引述消息人士透露，北京在今年一个非公开会议上向香港地产商传达信息，要求他们协助解决香港严重的房屋短缺问题，并告诉他们“游戏规则已经改变”，不再容忍“垄断行为”。

这个消息随后引起市场震荡，蓝筹地产股周一集体暴跌，新地、恒基地产、新世界发展及长实等香港四大蓝筹地产商股价成跌市重灾区，四家公司单日市值蒸发793亿港元。

据报道，上周起已连续几天在市场增持股份的新地大股东、新地主席郭炳联母亲邝肖卿前天更大手笔买入724万股股份，每股均价94.7981港元；同日郭炳联及其侄儿兼新地执行董事郭基煇，也分别以94.7493港元及95.0463港元的均价买入150万股及23万股。

新地发出声明称，就有关“中央政府向香港地产商施压”的报道，截至目前“从未收到媒体所称的上述消息，新地也从不赞成垄断市场的行为”。

新地并表示，公司一直履行在环境、社会及企业管治方面的承诺，主动配合香港特区政府，参与土地共享计划以及建设大型过渡性房屋。

香港特首林郑月娥昨天在记者会上说，北京非常关心民生议题，希望切实提升港府管治效能，为市民解决问题。“首要是通关……第二是需要一段时间才能解决的房屋问题。”

她并说，港府经过大幅度调整房屋政策，包括向公营房屋倾斜、重置房屋阶梯后，现在要解决的是土地问题。“地产商手里有私地，政府可以运用公权力在适当时候收回这些土地去发展公营房屋，解决一直困扰市民的问题，这些工作我们会继续做。”

林郑也说，地产商近年来都愿意配合港府政策，包括推行土地共享先导计划，无偿借地兴建过渡性房屋单位等。

长期以来，香港几家大型地产商在当地的混合政治制度下拥有超强影响力，包括影响特首的选举与港府政策等，并从土地拍卖制度中获益。由于制度导致供应保持紧张，香港房地产价格处于全球最高之列。

地产商的庞大业务也将其影响力延伸到其他社会领域。例如，香港首富李嘉诚的帝国就涵盖房地产、超市、药店和公用事业等。

香港前特首、现任中国全国政协副主席梁振英接受路透社访问时说，由于这些地产大亨与香港的经济和政治关系如此密切，北京很难将他们完全排除在外。

“他们是我们政治经济生态中的重要组成部分……我想我们得审慎行事，不要一竿子打翻一船人。”