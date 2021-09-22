中国外交部：希望有关国家理性看待中国发展

美国总统拜登周二在联合国大会上发言称美国“不寻求新冷战”，中国外交部今天（22日）回应说，解决国际上的事情不能从“实力地位”出发推行霸权，也希望“有关国家”跟上潮流，理性看待中国发展。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上对相关提问做出三点回应，他首先指出和平发展、合作共赢是时代潮流和各国共同心愿，国际社会每个成员都应践行真正的多边主义，坚持共商、共建、共享，摒弃小圈子和零和博弈。

赵立坚说，解决国际上的事情不能从所谓实力地位出发，推行霸权、霸道、霸凌，更不能打着所谓规则的旗号，破坏国际秩序，制造对抗和分裂，而应恪守互利共赢的合作观，拆除各类贸易投资技术的高墙壁垒，营造包容、普惠的发展前景。

他最后强调，中国将继续以中国的新发展为世界提供新机遇，希望“有关国家”能够跟上时代潮流，客观理性看待中国和中国的发展。

针对中美之间的紧张关系，拜登周二在这场他就任总统以来、于联大的首次演讲中说，美国无意与主要竞争对手陷入“新冷战”，他认为应该进行激烈但不致演变成冲突的竞争。

中国国家主席习近平今天凌晨通过预录视频在联大一般性辩论致辞时则重申中美合作的前提，强调“国与国难免存在分歧和矛盾，但要在平等和相互尊重基础上开展对话合作”。

他还说，一国的成功并不意味着另一国必然失败，这个世界完全容得下各国共同成长和进步。他呼吁“要坚持对话而不对抗、包容而不排他，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，扩大利益汇合点，画出最大同心圆。”