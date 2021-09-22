北大启动“全球课堂”项目

北京大学近日与全球合作伙伴康奈尔大学、莫斯科国立大学、澳大利亚国立大学等多所海外院校共同启动了北京大学“全球课堂”项目（Global Open Courses Program），将北京大学的优质课程分享给海外学生，使中外学生“云端”共同学习。选取课程包括《中国经济》《国际发展政策》《中国商务》《全球卫生领导力》等。

根据澎湃新闻报道，参与该项目的海外大学还包括早稻田大学、希伯来大学、开罗大学、格拉纳达大学。

今年秋季学期，“全球课堂”项目选取《中国经济》《国际发展政策》《中国商务》《中国与非洲：全球性的相遇》《全球卫生领导力》《专业汉语》等六门课程，面向北京大学五所孔子学院和海外友好合作院校的学生开放，并通过线上教育平台ClassIn同步直播给海外学生。

作为“线上北大”的重要组成部分，“全球课堂”项目目前共有来自五大洲36个学校的近200名学生选修287门次课程。北京大学国家发展研究院副院长黄益平教授前天为来自全球各地27所高校的70多名学生讲授了“全球课堂”《中国经济》一课。他运用经济学的“破窗理论”阐释了疫情的影响，并鼓励线上线下学生结成小组一起开展讨论、研究。

北京大学副校长王博表示，线上线下相结合的混合学习不仅是应对冠病疫情的解决之道，更将成为教育的“新常态”，补充传统的教学形式。

王博还说，北京大学推出的“全球课堂”项目，体现了大学服务人类社会的责任担当，兑现了北京大学对教育国际化的承诺。北京大学将联合国际合作伙伴，提供更多高品质的混合式教学课程。