下午察：佛媛露出的狐狸尾巴

以马术、奢侈酒店、英式下午茶为炫富手段的名媛风靡社交平台后，中国近来又兴起了“佛媛”，她们在本应是清净之地的佛门寺庙前穿着性感的小吊带搔首弄姿，引起许多网民不适，也引来了官方媒体的批评。

中华全国总工会主办的《工人日报》昨天（21日）发表题为《狐狸的尾巴哪是穿了袈裟就能藏得住的》的文章批评说，佛门清净，忽然混进去一群看似与世无争、实则物欲横流的名媛，实在是罪过，呼吁“佛媛”的闹剧该结束了，更希望“名媛”这个词能回归美好的本意。

何谓“佛媛”？

照字面理解，这个词最初是指“礼佛的名媛”。但随着流量网红在社交媒体上不断掀起的各种“名媛风”，“媛”在网络用语中已经演变成了一个贬义词，含有讽刺意味，佛媛被用来形容打着“一心向佛”的幌子实为吸引流量变现的网红们。

佛媛在社交媒体上的兴起大致分为三个阶段。

首先，拍下吃斋、念经、抄经、素雅一身双手合十的照片，并配上诸如“观天地见众生，方得以省自身”“菩提本无树，明镜亦非台”这类佛学语录，彰显自己在浮华尘世中，“何处惹尘埃”的清心寡欲，此乃初级阶段。

佛媛们秀出自己吃斋、念经、抄经等照片，并配上佛学语录，显示出与一般流量网红的与众不同。（互联网）

佛媛们秀出抄写的经书，但被网友指出顺序弄反。（互联网）

这个阶段的佛媛虽被人指摘矫情做作，但是作为网红大军中的一员，其浮夸作风倒也见怪不怪。

到了进阶版本，文案还是那些文案，但造型已经全面升级。佛门前、禅房内，以小吊带、香肩装和大长腿凹出冷艳、纯欲造型的佛媛们，不再满足于展现日常生活来吸引流量，而是祭出更大尺度的照片来博取眼球。她们往往身着开衩或无袖的性感旗袍，画着精致的妆容，甚至带着抄有佛经的美甲，出现在热门的寺庙佛堂打卡。

佛媛中流行的佛经美甲（互联网）

佛媛还会在禅房内，以小吊带、香肩装和大长腿等凹出冷艳、纯欲造型，祭出大尺度照片来博取眼球。（互联网）

一名佛媛手持团扇，身着抹胸装，在写着经文的书桌上佯装伏案沉思。（互联网）

同时，这些佛媛还不忘在造型中加入奢侈、时尚元素。例如广为流传的一段视频显示，一名自称是北大环境工程系的佛媛身穿碎花吊带裙，将海青（礼佛时穿的衣服）当作配饰随意披挂身上，站在舟山普济市门口的“南无观世音菩萨”字样前拍照，而在其精心搭配的淡雅色调下，手上那只白色Dior手提包格外引人注目。

一名佛媛将海青（礼佛时穿的衣服）当作配饰随意披挂身上，站在舟山普济市门口的“南无观世音菩萨”字样前拍照，手上还提着一只白色Dior包。（互联网）

有网民指出，作为佛门僧俗二众礼佛时所穿的衣服，海青有海青的穿着方式，正常情况下，其他衣物将被遮住，双手需端于胸前，而视频中的佛媛却将它当作披肩随意披挂，简直是亵渎佛法。

但这丝毫不会妨碍佛媛沉醉在潜心修佛的氛围中，这个抖音账号名为“PP不在”的佛媛在视频中配文道，心静则身安，万物静观皆自得，并强调“修心修身”。

正如网民总结的那样，佛媛们句句（文案）不离佛语，张张（照片）不离世俗。

尽管佛媛们的做法饱受争议，但她们凭借着清流人设却又不失世俗魅力的风格异军突起，从一众单纯晒下午茶、晒珠宝首饰、名牌包的炫富名媛中突围出来，并迈向了第三阶段，流量变现。

网红佛媛晒自己抄经的日常生活，但被指桌边放着的名牌包才是这张照片的主题。（互联网）

佛媛们晒出的照片总有名牌奢侈品的声影。（互联网）

佛媛的流量变现

有报道指，佛媛们的盈利模式主要是接广告，以及售卖服装和礼佛物品，利用私域流量卖货“结缘”，讽刺“佛媛”实为“售货媛”，直斥是“假装礼佛抄心经，其实满脑子生意经”。

抖音粉丝达36万的佛媛网红“chanchan”，在微信朋友圈中带货，货源则声称是来自浙江杭州四季青批发市场和淘宝。

佛媛网红“chanchan”在朋友圈中带货，实现流量变现。（互联网）

据了解，在“Chanchan”化身佛媛之前，她营造的人设是各大奢侈品牌活动的常客，经常穿梭于法拉利私享会、LV等私人晚宴，且坐享VIP待遇。

今年过年时，chanchan还自称爸爸给了666万（人民币，下同，139万新元）支票为她贺新年，但被网民戳破，“公司章不能转入私人账户，这是张废票”。chanchan只好回应，“只是跟风发一下，图个开心”。

网红佛媛“chanchan”自称爸爸给了666万人民币支票为她贺新年，但被网民戳破是废票。（互联网）

显然，chanchan是佛媛还是名媛并不重要，她最重要的身份是善于营销、吸引流量达到变现目的的网红。佛门抄经还是法拉利晚宴都不过是这个核心身份的外壳罢了。

另一网名为“芋不想乖”的佛媛也被发现开了同名淘宝店，售卖的是属佛媛标配之一的旗袍，她还会在微信售卖串珠、手链、平安锁等。有网民指出，其标价上百元的平安锁，在淘宝等平台上只用50元甚至20元就能买到同款。

无怪乎《工人日报》在上述评论文章中指出，看着“佛媛”的社交发文下面的各种购物链接，让人不由想到《西游记》里各色妖孽，并称“佛媛”们在镜头里意欲将自己打造成超凡脱俗的下凡仙子，但不能忘了人间富贵花的人设，反正信佛是假的，名牌也是假的，“只有骗流量、挣快钱的想法是没有变的”。

流量无边，回头是岸？

随着个人活动向社交媒体的不断渗透，网民的高度参与催生出以流量为王的网红文化，也带动了“网红经济”。

以薇娅、李佳琦、李子柒等为代表打造出的“网红经济”重塑了传统商业模式，也获得了中国官方的一致好评和大力支持。

以薇娅、李佳琦等为代表打造出的“网红经济”获得中国官方一致好评。（中新社）

然而，高速发展的网红经济也滋生出许多社会乱象。诸如一度风靡抖音、快手等短视频平台的“吃播”视频因涉浪费严重，在去年8月被央视点名批评。随后相关平台搜索“吃播”“大胃王”等关键词，就出现“文明吃播，珍惜粮食”等提示。还有平台对“以多吃为主题的吃播秀”进行了整治，并对违规者封号。

今年4月，中共中央纪委国家监委批评“喝播”视频“不仅损害主播的身体健康，造成食物浪费，更宣扬了畸形审丑心态，严重破坏行业健康生态”。

文章还指出，“流量为王”成了相关行业的导向和追求。在这种模式下，许多创作者不惜用恶搞、扮丑、哗众取宠甚至“打擦边球”的方式增加关注，以获得流量。

从吃播到喝播，从语出惊人、被永久封号的“郭老师”到现在打起佛门主意的佛媛们，无一不是这种模式下的衍生品。

中国国家广电总局本月2日发布的《关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知》（简称《通知》）中，把近期的文娱产业整肃行动范围明确步扩大至网红领域。《通知》还强调，要坚决杜绝畸形审美，抵制低俗网红等泛娱乐化倾向。

中国官方正大力推进的网络空间“清朗”行动也将对网红乱象进行整顿，这些佛媛们或许正如网民们所言那样，迟早都会被收服。

不过，在强大的流量经济驱使下，收服了佛媛，还会出现其他媛，如何从根源上切断“流量为王”的套路已经讨论多时，但似乎至今还没有回到岸边。