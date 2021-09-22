台媒：台湾正式申请加入CPTPP

台湾经济部今天（22日）表示，台湾已正式递出加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）申请。

据中央社报道，台湾行政院政务委员兼经贸谈判办公室总谈判代表邓振中，明天上午将偕同经济部长王美花对外说明。

根据彭博社报道，一名知情人士透露，台湾将申请书递交给新西兰，最快将于23日上午就此发表公开声明。新西兰是CPTPP协定保存国，将向其余10个成员转达台湾加入申请案。

CPTPP前身为《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），美国在特朗普执政时期退出，现由日本主导。

中国大陆在上周四（16日）正式申请加入CPTPP。 王美花次日表示担忧，希望这不会影响台湾申请入会，并说台湾将持续与会员国展开非正式咨商，待有共识后，较易水到渠成。

王美花当时也指中国大陆现行体制与规范能否符合CPTPP的高标准仍有待观察，尤其近来北京屡做出违反自由经济体的措施，如高度监管、不透明等，甚至没有正当理由就禁止产品进口，因此，她认为CPTPP会员国不见得就会立即启动审查北京的申请。

台湾多年来一直有意加入CPTPP，总统蔡英文也将此视作任期届满前的一个重要目标。日本是台湾的重要贸易伙伴，也是CPTPP中规模最大的经济体。日本执政党议员上月表示支持台湾加入CPTPP。

但据英国《金融时报》上周报道称，台湾政党在进口食品问题上恶斗，加上政府消极应对及官僚怠惰，以及中国大陆加快申请加入CPTPP，已使得台湾加入CPTPP的机会之窗在慢慢关闭。

一名日本外交官说，尽管台湾多年来表示希望加入CPTPP，也依据CPTPP要求松绑许多领域的规范，但官方却没有采取正式要求入会的行动，显然在浪费机会。

该名外交官说，日本非常热衷让台湾尽快加入CPTPP，“因为一旦中国（大陆）加入，台湾入会将变得几乎不可能”。他还说，台湾正在准备，但整个入会过程费时一年或更久，对日本而言，“护卫此案过关，或许为时已晚”。

日本是今年的CPTPP轮值主席国，新加坡将于明年接棒。

《金融时报》分析指出，台湾政党在开放进口食品问题上斗争激烈是台湾入会的重大障碍之一。台湾总统蔡英文开放含符合国际标准的瘦肉精美猪进口，受到反对党掣肘，12月将对此举办公投，贸易官员认为此投票将对任何未来贸易谈判带来重大风险。