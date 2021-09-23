恒大安庆一项目土地因欠缴出让金被政府收回

安徽省安庆市土地收购储备中心官网昨天（22日）发布公告称，因安庆粤通置业有限公司欠缴土地出让金，安庆市人民政府已依法解除恒大中央公园项目地块国有建设用地使用权出让合同。

据澎湃新闻报道，公告称，为全面了解该地块债务债权情况，为相关审计提供精准信息支撑，请该地块直接关联的债务债权人（携带相关资料复印件加盖公章）在本公告发布之日起五个工作日内到安庆市土地收购储备中心进行登记，逾期视为自动放弃债务债权。

该地块是恒大地产集团合肥有限公司在2020年3月23日以总价8.77亿元竞得，当时的成交楼面价为3410元/平方米。用地性质为商业居住混合用地，地块北至神灵潭路、南至振风大道、西至龙眠山路。

天眼查资料显示，安庆粤通置业有限公司成立于2020年3月31日，注册资本2亿元，股东有两名，分别为深圳光恒新七号投资企业和恒大地产集团合肥有限公司，双方的持股比例分别为90%和10%。进一步穿透股权信息可发现，深圳光恒新七号投资企业由光大兴陇信托有限责任公司持股99.9%，其背后的大股东为中国光大集团股份公司。中国光大集团股份公司官网资料显示，该公司由财政部和汇金公司发起设立，拥有金融全牌照和环保、旅游、健康、高科技等特色实业，具有综合金融、产融合作、陆港两地特色优势的国有大型综合金融控股集团。