中国部分地区限电指令粗暴 原料价格疯涨

中国地方纷纷加码能耗双控，从纺织到化工、水泥和钢铁等，不少行业面临限电限产压力。专家认为，部分地区“一刀切”关停、限产的行政指令过于粗暴，应该更多采用市场化的机制解决能耗问题。

据第一财经报道，多家大型企业因限电政策停止投产计划。随着限电限产，部分大宗商品原材料价格也疯涨。一度大幅回调的煤炭期货“三兄弟”9月22日重新开启上涨模式。截至收盘，焦煤涨幅近9%，焦炭跟涨逾6%，动力煤主力合约也涨近9%。A股市场上，电力股爆发，电力股指数、火电指数涨超6%。粤电力A、龙源技术、华能国际等多股收盘涨停或涨幅超过10%。

有业内人士认为，部分地区“一刀切”关停、限产的行政指令过于粗暴，应该更多采用市场化的机制解决能耗问题。能耗双控要根据市场规律和企业能耗比例占地方比例阶梯错开，安排好节奏，避免“一窝蜂”。

按照今年政府工作报告提出的目标，“十四五”期间，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放要分别降低13.5%、18%。同时，2021年发展主要预期目标中，也明确提出了“单位国内生产总值能耗降低3%左右”。

然而，年中发布的完成数据却不乐观。根据国家发改委办公厅8月印发的各地区能耗双控目标完成情况，今年上半年，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏九个省（区）能耗强度同比不降反升，10个省份能耗强度降低率未达到进度要求，中国节能形势十分严峻。

对此，国家发改委要求，能耗强度不降反升的九个地区，对所辖能耗强度不降反升的地市州，今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查，并督促各地采取有力措施，确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。

限产，被认为是最有效的管控手段之一，出现在多省发布的通知中。化工大省江苏加强了“两高”企业的节能督察，限产限电。云南省提出加强重点行业管控，比如工业硅企业月均产量不得超过8月产量的10%。

清华大学能源环境经济研究所副所长刘滨说，煤炭供应也的确紧张，有的地区双控升级叠加了电力供应紧张。个别地方政府因“双控”被约谈，采煤受限自然会影响煤炭供应，从而进一步影响供电。

中国纺织工业联合会社会责任办公室副主任兼可持续发展项目主任胡柯华说，纺织行业的很多小微企业近期都直接停产了。他提出，“抓大放小是关键”，能耗双控要根据市场规律和企业能耗比例占地方比例阶梯错开安排好节奏，避免“一窝蜂”。

哥伦比亚大学全球能源政策中心研究员涂建军认为，部分地区“一刀切”关停、限产的行政指令过于粗暴，应该更多采用市场化的机制解决能耗问题。例如，引入生产配额、碳排放配额、绿电交易等方式，让企业对于自身的能耗量产生长期、稳定的预期，通过合理的交易机制鼓励企业降低能耗，促进行业长期的可持续发展，而非“头痛医头、脚痛医脚”。