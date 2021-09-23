秦刚：中美不应改变对方而应打破意识形态藩篱

中国驻美大使秦刚指出，美国一些人对中国的误解、误判在加深，其中最根本的一条就是把美中关系定义为民主与威权的对决，挑动意识形态对立。他认为，中美既不应也无法改变对方，而是应该打破意识形态的藩篱，摈弃零和博弈的逻辑，各美其美、美美与共、相互尊重、和平共处。

根据中国驻美国大使馆网站消息，秦刚昨天在卡特中心和乔治·布什美中关系基金会联合举办的对话会上演讲谈到当前中美关系面临严重困难的症结时，作出以上表述。

秦刚说，作为一种政治体制，民主本意是“人民统治”、“主权在民”。对民主最基本的判断标准，就是人民是否有广泛参与国家治理的权利，人民的诉求能否得到回应和满足，人民有没有获得感和幸福感。

秦刚指出，中国自古以来有深厚的民本的基因。儒家的代表、与古希腊同时期的中国思想家孔子提出“民本”思想。孔子的再传弟子孟子说，“民为贵，社稷次之，君为轻。”历史上，中国的皇帝将老百姓和君王的关系比作水和舟，告诫统治者“水能载舟，亦能覆舟。”100年前，中国共产党作为穷人的党创立，初心和使命就是为人民谋幸福。中国共产党喊出的口号就是反独裁、反专制、反压迫，人民当家做主，得了民心、夺了政权，但初心不改，始终以人民为中心，全心全意为人民服务。

秦刚还说，今天中国的人民民主是全过程的民主。中国宪法规定，一切权力属于人民。人民既有选举权，又有依法广泛参与国家治理的权利。在中国，人民行使国家权力的机关是中国全国人大和地方各级人民代表大会，相当于美国的国会和地方议会。目前，中国县乡两级人大代表实行直接选举，县级以上是间接选举。人民可以选举出他们的代表参政议政，并选出领导人。人大代表密切联系群众，所有重大立法决策都是依照程序，经过民主酝酿，通过科学决策、民主决策产生。

秦刚还介绍说，中国有独特的政治协商制度和机构，这是人民民主的重要实现形式。任何重大决策、任何涉及人民切身利益的问题，都要经过人大、政府、政协机构、社会团体、行业组织的广泛充分协商讨论，在各方形成共识的基础上制定出体现人民意志、符合人民利益的政策和措施。中国的会议多，官员下基层多，开会就是协商，研究问题，下基层就是调研，了解实情。在此过程中，各方讨论的广度和辩论的激烈程度不亚于美国国会。在中国的人大机构很少出现面红耳赤的争吵、久拖不决的议案，因为大量的矛盾和诉求在协商过程中已经化解或吸纳了。出台的政策在落实过程中也往往比较顺利。

秦刚说，中国自古就注重选贤任能。中国的科举制是今天西方公务员制的鼻祖。中国人一生要经历各种考试，参加工作后还要经历各种实践历练和严格的层层考核、选拔以及上级、同事、社会、舆论的监督。如果是中共党员，还要接受严于法律的党纪约束，触犯了党纪国法，严惩不怠。目前的中国最高领导层中央政治局常委，都曾长期在基层和地方任职。

他举例道，中国国家主席习近平16岁到中国西北一个贫穷的农村当一名普通农民，54岁到国际大都市上海任市委书记，其间在不同的地方和岗位工作，服务的人口从几百到几十万、几百万、上千万，从层层历练中体察到了民间疾苦声，深怀了爱民为民之心，具备了驾驭复杂局面、解决实际问题的丰富经验和卓越能力。

秦刚强调，世界上有不同的制度。一个制度是不是民主，要看其能不能代表人民的整体利益、人民满意不满意。民主不是摆设，更要管用。

他说，当有些人还在制造“民主与威权”之争、满世界拼凑针对中国的“民主国家同盟”时，中华大地14亿人彻底摆脱了绝对贫困，正迈步奔向共同富裕；中国已成为世界第二大经济体、第一大贸易国，每年为世界经济增长贡献率超过30%；中国航天员在空间站驻留数月后成功返回地球；新疆等地的穆斯林信众每天就近去清真寺；十亿中国网民通过网络了解天下信息，进行交流，表达观点；中国有效控制住冠病疫情，超过11亿中国人完成疫苗接种，并已向100多个国家和组织提供了疫苗，今年全年将对外提供20亿剂等，中国正与各国携手构建人类命运共同体。

秦刚指出，中国并不完美，前进的征程上还面临许多困难和挑战，比如如何在发展市场经济中解决发展不平衡不充分和社会公平公正等问题。但中国在不断深化改革，建设社会主义民主政治，实现国家治理体系和治理能力现代化，更好地满足人民对美好生活的向往，为全人类进步作出更大贡献。

秦刚反问，难道中国不是在追求和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值吗？难道中国践行的以人民为中心的理念与林肯总统所说的“民有、民治、民享”的思想不都是为了人民吗？他说，可不可以这样理解，中国的社会主义全过程民主：从人民中来、到人民中去、同人民在一起、一切为了人民。

秦刚最后说，中美历史、文化、体制不同，但正如美国前总统卡特所说，两国人民都渴望和平与繁荣，两国领导人都希望为本国人民追求幸福创造和平稳定的环境，这就是中美之间的“大同”。中国从不对别国说自己的制度是世界上最好的，因为中国懂得合适的才是最好的。好不好，不看广告，看疗效。中美既不应也无法改变对方，而是应该打破意识形态的藩篱，摈弃零和博弈的逻辑，各美其美、美美与共、相互尊重、和平共处。