习近平委托中国教育部负责人看望杨振宁 转达生日祝福

中共总书记习近平委托中国教育部负责人昨天（9月22日）看望中国科学院院士、著名物理学家杨振宁，转达对他百岁生日的祝福。

据新华社报道，中国教育部负责人当天受习近平委托到清华大学看望杨振宁，代表习近平赠送花篮，转达习近平对他百岁生日的祝福，祝愿他健康长寿。

杨振宁1922年9月22日出生于安徽合肥，上世纪40年代赴美留学任教。1957年，因提出弱相互作用中宇称不守恒原理与李政道一起获得诺贝尔物理学奖。1964年入籍美国。

杨振宁提出的“杨—米尔斯规范场”论是20世纪物理学最为重要的成就之一。

2003年起，杨振宁回中国定居并在清华大学任教。他在2015年放弃美国国籍，随后恢复中国国籍，2017年在中国科学院身份从“外籍院士”转为“院士”，创下该院首例。

新华社在昨天的稿件中称杨振宁“在培养和延揽人才、促进中外学术交流等方面作出重要贡献”。

另据大公网报道，清华大学、香港中文大学及中国物理学会昨天也在杨振宁生日当天联合举办“杨振宁先生学术思想研讨会”。

清华大学校长邱勇、中国物理学会理事长张杰、香港中文大学校长段崇智等多位科学和教育界领导、著名科学家和学者，分别在清华大学及中大校园出席活动，向杨振宁致敬及送上祝贺。

杨振宁在清华大学研讨会现场出席活动，并回忆了他1971年首次访问中国时与“两弹一星”元勋邓稼先的一段往来，以邓稼先赠与他的两句话“但愿人长久，千里共同途”为结尾，总结他在过去50年做到了邓稼先对他的期望。