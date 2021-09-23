邓炳强：趁“双十节”分裂国家属严重罪行

香港保安局局长邓炳强警告，在十月十日“双十节”，市民切勿意图做出把台湾从中国分裂出来的行为，或鼓励甚至煽动其他人做这些行为，全属严重罪行，台湾是中国领土，警方一定会严正执法。

根据《星岛日报》报道，升任保安局局长三个月的邓炳强接受专访时指出，局方首要重点工作是确保国家安全、香港安全。

十月一日是国庆日，港府按惯例将举行升旗仪式和国庆酒会，邓炳强称会加强保安部署工作，并说“大节庆如国庆，不能掉以轻心，一定全力加强安保。”



邓炳强特别关注，在随后十月十日“双十节”可能出现的严重违法情况。他指出，根据中国宪法，台湾是中国领土的一部分，任何人意图想将台湾从中国分裂出去，或鼓励其他人做这些行为，都是违法行为。

他说：“台湾是中国不可分离的一部分，任何人试图将台湾从国家分裂出来，或煽动他人把台湾从国家分裂出来，我们必然会采取果断执法行动，我呼吁任何人千万不要做这些行为，这是非常严重罪行。”

被问及过去“双十节”都有亲台人士在港举行活动，如果届时高举或挂起“青天白日满地红旗”、叫相关口号是否违法？邓炳强强调，会按个别实际情况去处理，“如果你心里真的想将台湾从中国分裂出去，我们一定找到证据，证明你心里所想及你所做的事。”

至于庆祝“双十节”是否违法？他说，是否存有意图是重点，任何人有意图想将台湾从中国分裂出去，都是严重罪行，“你首先要问清楚自己，你是否有这个意图，如果你没这个意图，为何要庆祝这个日子呢？”

邓炳强重申，不是单单从一面旗去做判断，“要看旗上面有否写字、写什么字，附近有什么人，他们讲什么，他们的行为让群众有什么反应等”，如发现违法行为，“我们一定会严正执法，这个是很严重的行为。”

邓炳强还提到，除了国庆，未来有两场重要选举，包括12月立法会换届选举、明年3月特首选举，以及明年七一香港回归25周年的保安行动均属工作重点，要确保有关活动是在安全有序情况下进行。

他说；“（选举）风险绝对有也存在，包括社会上总有人死心不息，希望危害香港安全，破坏选举，也要提防包括孤狼式袭击、本土恐怖主义袭击，或针对个别活动做出一些骚扰行为，不能掉以轻心。”

至于回归25周年庆典，邓炳强则说，如果届时有国家领导人来港，保护领导人的安全肯定是一个重点工作。

他还透露，有关回归25周年庆典活动，计划安排纪律部队进行大汇操，可能由纪律部队连同相关少年制服团体一同参与。“过去两年，年轻人守法意识薄弱了，希望透过制服团体提升青少年守法意识，以及灌输正向思维，这是非常重要。”