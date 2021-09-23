港澳办增设两新司 港媒：曾健王振民分任司长

中国国务院港澳事务办公室扩大编制，增设宣传司和安全事务司。

《星岛日报》引述消息报道说，宣传司长由全国港澳研究会副会长兼秘书长曾健担任，安全事务司长由清华大学法学院教授、原香港中联办法律部部长王振民担任。

港澳办原设七个正司局级的内设机构，分别是秘书行政司、综合司、政研司、联络司、交流司、法律司和机关党委（人事司）。

港澳办官网的组织机构一栏最新资料证实，目前有九个内设机构，增设宣传司、安全事务司，排在人事司之前。

据港澳办官网，宣传司的职能为“承办涉港澳新闻宣传相关工作，承担港澳驻内地媒体和记者管理工作，承办新闻发布工作”，安全事务司的职能为“承办涉香港、澳门特别行政区维护国家安全相关协调工作”。

报道引述消息说，经历修例风暴，港澳办作为中央港澳领导小组的办公室职能升格，更加实体化，扩大编制、增添人手势在必行。进入“后国安时代”，港澳办有必要成立安全事务的机构加以统筹协调，同时也有必要加大宣传工作，展开舆论战，以及对港澳的舆情掌握。

据报道，安全事务司司长由王振民担任。王振民曾任全国人大香港基本法委员会委员、中联办法律部部长，去年春天就传出他借调港澳领导小组，参与制定《香港国安法》。

宣传司司长据报将由曾健担任。曾健长期在港澳办工作，曾任港澳办政研司副司长，也曾在香港工作多年，担任中联办研究部部长，去年担任港澳办港澳研究所所长、全国港澳研究会秘书长。过去一年，港澳研究会组织了多次重要研讨会，就香港国安法和改革选举制度发声、定调。