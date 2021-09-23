云南玉溪中院原院长陈昌被双开

据云南省纪委监委消息，经中共云南省委批准，云南省纪委监委日前对玉溪市中级人民法院原院长陈昌严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予陈昌开除党籍、开除公职处分。

根据中央纪委国家监委网站消息，通报指出，陈昌背离入党初心，丧失理想信念，毫无党性原则，纪法底线失守，私欲膨胀，不知敬畏，将公权力作为谋取私利的工具，无视组织纪律，对个人有关事项隐瞒不报，在干部提拔任用方面为他人谋取利益；无视廉洁纪律，甘于被“围猎”，在党的十八大后不收敛、不收手，特别是党的十九大后仍不知止，大搞权钱交易；为徇私情置党纪国法于不顾，充当黑恶势力“保护伞”，背离司法人员职业操守，与案件当事人及亲属拉拉扯扯，违反国家法律法规，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受财物，严重损害了国家的司法公信力。

通报称，陈昌严重违反了党的组织纪律、廉洁纪律、群众纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪和徇私舞弊暂予监外执行犯罪，性质恶劣、情节严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经云南省纪委常委会会议研究并报云南省委批准，决定给予陈昌开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。目前，该案已移送法院依法审理。

现年59岁的陈昌是云南曲靖麒麟区人，中共党员，大学学历，1982年8月参加工作，1992年6月加入中国共产党。

陈昌1982年8月在曲靖地区中级人民法院刑事庭任书记员；两年后前往云南广播电视大学党政干部专修科学习。

1986年至1998年期间，陈昌在曲靖地区中级人民法院先后担任经济庭书记员、助审员；刑二庭副科级审判员；研究室正科级审判员；办公室文秘科科长、副主任、主任等职务，并在2002年3月至2005年10月任法院副院长。

2005年至2015年，陈昌先后任昭通市中级人民法院代理院长、院长；2015年至2016年任玉溪市中级人民法院副院长、代院长；2016年2月任玉溪市中级人民法院院长。