许家印再强调保交楼 落实财富投资者兑付

深陷困境的中国恒大集团昨天（22日）深夜召开“复工复产保交楼”专题会，董事局主席许家印要求全集团“把一切精力都投入到复工复产保交楼上”，并落实好恒大财富投资者的兑付工作。

这是继21日中秋节当天发出致员工“家书”称恒大一定能尽快走出至暗时刻后，许家印再度发声。

据每日经济新闻报道，在昨天深夜11点召开的专题会上，许家印对参会的4000多名公司各级领导表示，必须认识到全力以赴抓好复工复产的重要性，保质保量顺利交楼是公司必须履行的义务，是公司一定要承担的责任。

许家印说，要想业主所想、急业主所急，只有全力复工复产、恢复销售、恢复经营，才能保障业主权益，才能确保财富投资者的顺利兑付，才能逐步解决上下游合作伙伴的商票兑付，才能陆续不断归还金融机构的借款，“全集团要提高认识、统一思想，把一切精力都投入到复工复产保交楼上”。

许家印强调，要坚决落实好恒大财富投资者的兑付工作，“这是全集团上下必须共同面对的头等大事”，要按照已经公布的三种方案全力做好兑付工作，尤其是在实物兑付方案上还要继续细化、深化。

恒大地产集团昨天早间发布公告称，所发公司债“20恒大04”将于9月23日付息，付息方法已通过场外方式协商解决。这令此前对该期债可能出现付息违约的忧虑暂时得到缓解。

恒大系股票今早在港股开市升近15%，恒大升14.98%，旗下恒大汽车、恒大物业均高开近15%。