中石化、中远海运、东航认证中国首船碳中和原油

中国石化、中远海运、中国东航昨天在上海联合举办中国首船全生命周期碳中和石油认证仪式，上海环境能源交易所向三家企业颁发中国首张碳中和石油认证书。

根据人民日报报道，据介绍，该船三万吨原油产自中国石化国勘公司在安哥拉的份额油，由中国石化联合石化公司进口、中远海运承运、中国石化高桥石化炼制，共生产8963吨车用汽油、2276吨车用柴油、5417吨航空煤油，以及2786吨液化石油气、6502吨船用柴油、2998吨低硫船用燃料油。中国石化将于年内在特定加油站推出碳中和汽油、碳中和柴油，并与中国东航携手打造碳中和航班。

为抵消该船石油全生命周期的碳排放，中国石化、中远海运、中国东航实施节能减排策略，购买国家核证自愿减排量(CCER)，并聘请上海环境能源交易所作为碳中和认证机构。

据报道，本次购买的减排项目主要有江西丰林碳汇造林项目、云南宾川县干塘子并网光伏电站项目等，在资助边远地区发展农林种植业、开发低碳绿色能源以及巩固脱贫攻坚成果的同时，实现了完整意义上的中国首船碳中和石油。

据悉，该项目邀请中国船级社质量认证公司作为第三方核查机构，精准测算出从石油开采到产品消费全生命周期所产生的二氧化碳，然后进行同等当量的中和。中国石化承担了原油开采、储存、加工、石油产品运输以及车用汽油、车用柴油、液化石油气燃烧的碳排放抵消责任，中远海运承担了原油运输和船用燃料油燃烧的碳排放抵消责任，中国东航承担了航空煤油燃烧的碳排放抵消责任。