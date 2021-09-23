全球30%粮食被浪费 中美居首

国际组织和研究机构的数字显示，全球每年供人类食用的粮食有大约三分之一被白白浪费或损失，中国和美国是全球粮食浪费最多的两个国家。粮食安全专家和学者说，中美必须承担减少全球粮食浪费的重大义务，在这方面合作对加强全球粮食安全具有重要现实意义。

据美国之音报道，联合国“粮农组织”（FAO）的数字显示，全世界每年估计有三分之一用于人类消费的粮食被损失或者浪费。

斯德哥尔摩国际水研究所（Stockholm International Water Institute）教授兼高级科学顾问伦德奎斯特（Jan Lundqvist）说，尽管农民生产所有的这些粮食已经得到了报酬，但是粮食损失和浪费将会导致大量的水、大片土地和其它资源被“徒劳”地使用。据估计，食品行业约占温室气体排放总量的30%；即大约十分之一的温室气体排放可能与食物的损失和浪费有关。

多名国际学者2021年7月15日发表在科学杂志《自然》（Nature）上的研究报告说，中国每年生产的粮食有接近30%被白白浪费掉了；其中人们外出在餐馆就餐时造成的浪费占了相当一部分，但是更多的浪费发生在粮食的储存和加工环节中。

联合国专门机构“国际农业发展基金”（IFAD）驻中国代表马泰奥（Matteo Marchisio）在接受美国之音采访时，援引中国社会科学院一项研究的数字说，2016年，中国每年浪费1700万至1800万吨食物，这些被浪费的食物足以养活3000万至5000万人。

不过，马泰奥指出，中国已经把减少粮食损失和浪费作为其首要任务。包括数字技术在内的技术的广泛采用，正在帮助中国减少收获、收获后、储存、加工和运输各个环节的食物损失。

接受美国之音采访的多位粮食安全和政策专家都提到了2020年由国家主席习近平发起的“光盘”行动，认为这项政治运动有助于提高民众对粮食浪费问题的认识，减少食品在消费中的浪费。

美国作为全球第一大经济体，也是粮食损失和浪费最为严重的国家之一。

美国非营利组织ReFED数据显示，美国食品系统中的粮食损失和浪费总价值相当于4080亿美元，约占美国GDP的2%，生产这些被浪费食品的温室气体排放，相当于美国温室气体排放总量的4%。

斯德哥尔摩国际水研究所高级科学顾问伦德奎斯特认为，供过于求、暴食和有问题的饮食习惯是美国所面临的主要挑战。

美中两国是全球最大的两个经济体，以及全世界最大的发达国家和发展中国家；然而，美国和中国双双成为全球粮食损失和浪费的“超级大国”。

倡导粮食安全和节约的专家均认为，中美在全球减少粮食损失和浪费的运动中，必须承担格外重大的义务。

华盛顿非盈利组织“公平农村转型”的克里斯蒂安·曼博士认为，美国和中国都没有能够解决粮食损失和浪费问题。美国政府应该为企业提供基于证据的政策激励和抑制措施，以减少自身生产链中的粮食损失和浪费；并且向消费者宣导，浪费食物对社会、环境和经济的影响。

他说：“至于中国，除了关注消费性食品浪费外，政府还可以优先减少收获后和运输过程中的粮食损失和浪费；因为中国大部分的粮食损失，都发生在食品供应链的这一阶段。”