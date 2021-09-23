王毅：必须停止阿富汗经济制裁

中国国务委员兼外长王毅今天说，阿富汗局势演变引发国际社会普遍关注，下一步走向更影响国际及地区和平稳定。他对阿富汗未来建设提出多项意见，包括对阿富汗的人道援助刻不容缓，各种单边制裁或限制也应尽快解除。

根据中国外交部网站消息，王毅在二十国集团阿富汗问题外长视频会议上发言说，阿富汗的命运重新掌握在阿人民手中，但未来发展仍存在不确定性。G20作为国际经济合作主要平台，应立足自身定位，在阿富汗谋和平、促发展、聚共识进程中发挥建设性作用。

王毅提出，对阿富汗的人道援助刻不容缓。他说，当前阿富汗人道和疫情形势十分严峻。据联合国估算，阿国内饥饿人口将达到1400万，200万儿童营养不良。G20作为全球主要经济体，应加大对阿援助力度和速度，特别是在粮食、越冬物资、疫苗和药品等阿人民最紧迫需求方面及时施以援手，解其燃眉之急。中国已决定向阿紧急提供价值2亿元人民币（约4000万新元）的相关物资，包括捐赠首批300万剂冠病疫苗。希望对造成阿富汗当前局势负有责任的国家认真反思其所作所为，尽快为缓解阿人民面临的困难多做一些实事，履行好应尽的职责。

王毅还提出，对阿富汗的经济制裁必须停止。他说，各种单边制裁或限制应尽快解除，阿富汗的外汇储备是国家资产，应属于人民、用于人民，不能当成对阿施加政治压力的筹码。阿和平重建以及中长期发展离不开国际社会的资金支持。中国呼吁G20成员积极采取切实措施帮助阿富汗缓解当前流动性压力。世界银行、国际货币基金组织等金融机构也应从缓解阿富汗人民的疾苦出发，尽早恢复阿政府账户正常使用，实施对阿资金拨付及经济援助，为阿富汗减贫、可持续发展、民生、基础设施等项目提供融资支持。

王毅说，阿富汗塔利班宣布成立了临时政府，意味着其内外政策仍在调整当中，尚未完全定型。各方应在切实尊重阿富汗主权、独立和领土完整前提下，贯彻“阿人主导、阿人所有”原则，支持阿富汗人民自主选择符合国情的发展道路，在互动接触中务求包容，鼓励并引导阿富汗最终组建广泛包容的政治架构，尊重少数族群、妇女和儿童基本权利，奉行与各国尤其是同邻国睦邻友好的和平外交政策。

针对恐怖主义和难民问题，王毅说，反恐合作亟需深化，塔利班有必要切实履行承诺，同“基地”、“东伊运”等恐怖势力彻底划清界限并予坚决打击。国际社会要站在人类命运共同体高度，构建反恐统一战线，反对双重标准和选择性反恐，防止阿富汗再次沦为恐怖主义滋生地和庇护所。

同时，难民问题要标本兼治。王毅说，美国和北约国家应在解决阿富汗难移民问题上承担主要责任。阿富汗实现经济重建是防止出现难移民问题的治本之策。塔利班应提升施政的包容性和可预期性，国际社会亦应切实帮助阿富汗加快重建，从根本上减少难移民的产生。

王毅最后说，中国支持联合国在维护阿和平稳定、人道主义援助等方面发挥主渠道地位，敦促联合国援阿团（UNAMA）和联合国各机构切实履职尽责。中国愿继续同各方保持沟通协调、加强合作。