台湾称若大陆先入CPTPP 台申请案有风险

台湾昨天正式递出加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）申请，台湾行政院政务委员兼经贸谈判办公室总谈判代表邓振中今天（23日）说，台湾申请时间点与大陆申请没直接关联，但如果大陆先加入，台湾的申请案将有明显风险。

综合台湾《联合报》及中时电子报报道，台湾行政院今天在院会后的记者会说明申请加入CPTPP的政策背景，邓振中说，台湾此次是以“台澎金马个别关税领域”申请加入CPTPP，这也是台湾申请加入世界贸易组织（WTO）的方式，行之有年，台湾参加经贸协定时使用这名字争议最小，所以选择此名。

中国大陆在上周四（16日）刚刚正式申请加入CPTPP，对于台湾现在申请的时间点是否跟大陆有关，邓振中说，台湾要加入完全是为了台湾的利益，为台湾企业争取更多空间，是台湾经深思熟虑后重要的经济战略一环，大陆提出时间点有其考虑，两岸没有直接关联。

至于台湾是否接受跟大陆一起加入，还是反对大陆加入，邓振中说，若大陆先入会，台湾入会案当然会有相当的风险，这是相当明显的事实。

邓振中说，台湾一直认为CPTPP谈的是各国体制、开放，以及是否愿意遵守协定规范内容，台湾有非常完整的市场经济，且有民主法制做基础，因此台湾一直主张，CPTPP应该就不同案子来审查是否符合要求，不应有所牵连。

台湾申请加入CPTPP的消息一出，大陆官媒环球时报昨天以“捣乱”为标题作出报道，并引述大陆国台办发言人朱凤莲此前的表态，强调台湾参与区域经济合作须以一个中国为前提。邓振中今天对此回应说，“大陆如何评论，那是他的事情”，台湾会持续朝着订出来的步调，一步一步往前推动。

对于提出申请后何时可以加入，邓振中说，所有流程何时完成不容易确定，目前进度最快的应该是英国申请案，英国目前正跟各国密集谈判，台湾将秉持尽速参加的原则。

台湾多年来一直有意加入CPTPP，总统蔡英文也将此视作任期届满前的一个重要目标。日本是台湾的重要贸易伙伴，也是CPTPP中规模最大的经济体。日本执政党议员上月表示支持台湾加入CPTPP。

但英国《金融时报》上周分析指出，台湾政党在开放进口食品问题上斗争激烈是台湾入会的重大障碍之一。

对于未来谈判恐触及日本和灾区食品开放议题，邓振中回应说，台湾对福岛食品处理有三个原则，包括国民健康、处理过程要有科学根据、国际规范等，在谈判过程会与日方找寻可妥善处理的方法。