中国将加快大数据、人工智能、基因技术等知识产权立法

中共中央、中国国务院近日印发文件透露，中国将加快大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权立法，并建立健全新技术、新产业、新业态、新模式知识产权保护规则。

根据中新社报道，最新发布的《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》指出，中国知识产权强国要建设面向社会主义现代化的知识产权制度，在构建门类齐全、结构严密、内外协调的法律体系方面，就包括加快大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权立法。

法律体系构建内容还包括：根据实际及时修改专利法、商标法、著作权法和植物新品种保护条例，探索制定地理标志、外观设计等专门法律法规，健全专门保护与商标保护相互协调的统一地理标志保护制度，完善集成电路布图设计法规；制定修改强化商业秘密保护方面的法律法规，完善规制知识产权滥用行为的法律制度以及与知识产权相关的反垄断、反不正当竞争等领域立法；修改科学技术进步法；研究建立健全符合知识产权审判规律的特别程序法律制度；全面建立并实施侵权惩罚性赔偿制度，加大损害赔偿力度等。

在构建响应及时、保护合理的新兴领域和特定领域知识产权规则体系方面，在建立健全新技术、新产业、新业态、新模式知识产权保护规则的同时，探索完善互联网领域知识产权保护制度；研究构建数据知识产权保护规则；完善开源知识产权和法律体系；研究完善算法、商业方法、人工智能产出物知识产权保护规则。

此外，加强遗传资源、传统知识、民间文艺等获取和惠益分享制度建设，加强非物质文化遗产的搜集整理和转化利用。推动中医药传统知识保护与现代知识产权制度有效衔接，进一步完善中医药知识产权综合保护体系，建立中医药专利特别审查和保护机制，促进中医药传承创新发展。