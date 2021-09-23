退出海外煤电项目 或使中国损失500亿美元投资

多位分析师认为，中国承诺将停止在国外建设燃煤电厂，可能使500亿美元（675.62亿新元）投资转眼成空。

据路透社报道，美国智库Global Energy Monitor（GEM）认为，中国停止在国外建设燃煤电厂，可能影响到中国政府准备对44家煤电厂的拨款，总计500亿美元，这有可能使未来二氧化碳年排放降低2亿吨。

中国国家主席习近平周二在为联合国大会预先录制的视频讲话中宣布，将帮助发展中国家建设绿色能源生产，并停止在国外建设燃煤发电厂。

路透社评论说，中国是全球煤电厂最大的融资来源，习近平的声明将对孟加拉、印尼、越南和南非等国的煤电扩建计划产生深远影响。

GEM煤炭项目主管希勒（Christine Shearer）说：“中国宣布的消息是今年气候方面最重要的进展之一，因为这可能标志着全球对煤电厂公开资金支持的结束。我们会发现许多国家转向替代能源发电，希望他们能得到支持以确保使用的是清洁能源。”

环保团体还认为，这将迫使中国银行这样的大型煤电项目贷款机构制定退出该行业的时间表。中国银行提供资金支持的全球煤炭发电项目超过10千兆瓦。

路透评论也指出，尽管人们对中国的声明普遍持乐观态度，但习近平措辞谨慎的声明几乎没有透露任何细节，并为现有项目继续进行留出了余地。

根据波士顿大学全球发展政策研究中心的数据，在南非、巴基斯坦、印尼、越南、孟加拉国、津巴布韦、塞尔维亚和阿联酋，有超过20个中国资助的火力发电机组正在建设中。另有17个正处于规划阶段。

路孚特首席碳分析师秦炎说：“退出海外煤电项目的具体细节尚未确定，包括时间表、资格、公私融资分离等，但我对这些细节不太担心。当中国领导人宣布这一目标时，声明可以这么简单和简短，但它将得到彻底执行。”

新的承诺也没有涉及中国扩建国内燃煤电厂的计划。

根据欧洲气候智库E3G本月发布的一份报告，中国国内的煤电项目占全球所有在建煤电厂的一半以上。虽然中国已承诺在2021至2025年期间“严格控制”国内新的煤电产能，但中国要到2026年才会开始减少煤炭使用量。

绿色和平组织资深气候顾问李硕说：“随着为海外煤炭设定新的方向，中国现在需要更加努力地解决国内对煤炭的依赖。”