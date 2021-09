浙江“江南布衣”旗下童装被指印有"let me touch you”等不当图文

有网民反映,浙江服饰品牌“江南布衣”旗下“jnby by JNBY”童装上有疑似车裂、钉锤、小孩跌落、以及撒旦、骷髅头等图案,还印有“Welcome to hell(欢迎来到地狱)”“let me touch you(让我摸摸你)”等字样,引发家长担忧。

根据《新京报》报道,针对网民反映,“江南布衣”客诉工作人员昨天表示,此事正在调查,尚未有官方公告。公司已和线上线下店铺同步过相关信息,顾客可联系购买处工作人员处理。

有网民上周日在社交媒体上发布文章称,家里的一件“jnby by JNBY”童装上印满了 “Welcome to hell(欢迎来到地狱)”“let me touch you(让我摸摸你)”等字样,上面还配有撒旦、骷髅头、万箭穿心等诡异图案。

该网民昨天受访时说,家里老人一直很喜欢这个品牌,从孩子一岁时就开始购买,文章中提到的这件衣服,是老人前年在商场专柜购买的。

“老人不懂英文,只是觉得版型好看,今年我才给孩子穿上,然后发现了上面的图案和文字。一个四岁的孩子,身上穿着这样的衣服,我心里就觉得很别扭。” 该网民说。

该网民还提到,她在周一收到“jnby by JNBY”社交平台官方账号的私信道歉,对方表示,产品设计给消费者造成不悦,消费者可以到城市指定门店进行全额退货退款。如果不方便前往门店,可留下信息有专人服务。

这名网民也称,自己没想到发帖后引起大量关注,她接受品牌的道歉和解决方式,但同时认为,“江南布衣”品牌并未公开发文,品牌方仍欠消费者一个正式的道歉。

多个社交平台的众多网友昨天参与讨论此事。部分网友晒出的该品牌童装图片显示,这些衣服上有疑似车裂、钉锤、小孩跌落、小孩身上插满箭等图案和文字。

相关文章网帖下,“jnby by JNBY”官方账号评论道歉称,对童装产品出现不恰当图案对消费者造成困扰深表歉意。公司已经下架所有相关产品,并严格审核,杜绝此类事件再发生。

不过,报道称,“江南布衣”以及“jnby by JNBY”官方微博并未发布任何道歉声明。

“江南布衣”客诉工作人员昨天下午接受质询时回应称,已收到部分顾客反映的服装图案不当问题,目前公司正在调查,还未有官方回复。

天眼查显示,成立于1994年的“江南布衣(JNBY)”是杭州江南布衣服饰旗下著名本土设计师女装品牌,“jnby by JNBY”是杭州江南布衣公司于2011年春季正式推出的童装品牌,被称为“小江南布衣”。

“jnby by JNBY”在品牌介绍中称,秉承成熟自然的设计风格,旨在呈现孩子们生活中不加修饰而又独特的一面。