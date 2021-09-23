中国欧盟商会：双循环或偏离改革精神 损害经济增长

一个欧洲商业团体周四公布报告称，中国的双循环战略偏离改革开放精神，可能导致外国投资减少，并呼吁中国放弃更高水平、自力更生的最高战略，否则恐将损害创新和增长前景。

据路透社报道，中国欧盟商会的报告说：“有令人不安的迹象表明，中国正日益向内转...这种趋势使人们对该国未来的增长轨迹产生了相当大的怀疑。”

中国欧盟商会主席伍德克（Joerg Wuttke）在一次简报会上说，对政治控制的渴望和“对波动的恐惧”是罪魁祸首。

中国一直试图在其长期发展中，减少对海外市场和技术的依赖，这是中美裂痕加深而带来的转变，即所谓的“双循环”战略。

中国欧盟商会报告指出，中国继续对国有企业提供政策支持，努力强化对私营部门的控制，将拖累创新和效率。报告写道：“尽管这种做法的成本可能在几年内无法察觉，但却是相当巨大，不应被忽视。”

报告说，双循环将使中国“偏离”1970年代的改革精神，可能导致外国投资减少，资源错配，并引发国外更强的抵制。1970年代的改革开放政策带动了中国经济发展，并激发了持续数十年的快速增长。

对于中国决策层强调，将继续开放并欢迎外国公司，商会报告指出，虽然一些拥有中国所需技术的外国公司受到鼓舞，如化工行业，但其他公司并没有。

伍德克说，一些网络设备和服务的外国供应商告诉商会，由于中国以国家安全为由加强审查，“市场退出是不可避免的”。例如，医疗设备的供应商有时无法销售他们的产品，因为医院试图“购买中国产品”。

报告还呼吁中国不要以牙还牙，缓和对欧洲采取制裁，这些制裁阻碍了中欧一项关键投资协议获批。

伍德克指出，外国公司为中国的税收、贸易和就业做出了重大贡献，反过来，中国仍然是欧洲公司的一个关键市场，在疫情期间帮助支撑了业务。