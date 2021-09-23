中国教育部要求加大一对一私教等隐形变异违规行为查处力度

中国教育部校外教育培训监管司负责人今天强调，要加强与有关部门联络协调，统筹运用好各种方式方法，加大对“一对一”“高端家政”“众筹私教”“住家教师”等隐形变异违规行为的查处力度。

根据人民日报客户端消息，负责人指出，“双减”工作是一项长期性复杂性系统性的工程，必须注重当前和长远相统一，往深里做、往宽里做、往严里做、往远里做，持续用力、久久为功。下一步，一是继续完善配套政策。在督促各地落实好已经出台的配套文件基础上，加快预收费监管、加强培训机构党建等其他配套政策法规的制订进度。研究修订竞赛管理办法，治理打着“国际”旗号的各类竞赛。同时完善“营改非”流程，进一步明确过程中的公示期限、资产确权等政策。研究起草校外培训机构设置标准，在组织机构、从业人员、培训场所、培训内容等方面对学科类和非学科类机构同步作出规定。加快校外培训管理条例立法进度，对非学科类机构管理一并纳入。

负责人说，第二是要强化监督检查。加强与有关部门联络协调，统筹运用好各种方式方法，加大对“一对一”“高端家政”“众筹私教”“住家教师”等隐形变异违规行为的查处力度。

负责人强调，要继续跟踪各地进展，压实地方责任，适时开展“双减”大督查，对工作进展缓慢的省份加强针对性指导帮扶，对履职尽责不到位的地方和人员严肃问责。

此外，负责人指出，要总结推广经验做法。梳理各地好的经验做法，建立典型经验推广制度，遴选推广一批、印发宣传一批、网站公布一批、主流媒体报道一批、深度剖析一批、打造“双减”精品一批，持续深入宣传引导，营造“双减”工作的良好社会氛围。