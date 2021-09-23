台前副总统参与全球疫情峰会：疫苗充足后愿捐赠

台湾前副总统陈建仁以预录影片方式出席全球冠病疫情峰会时说，台湾正全力提升民众疫苗接种率，台湾会在疫苗供给充足后，分享疫苗给有需要的国家。

据台湾《联合报》报道，全球冠病峰会在美东时间22日线上举行，由美国总统拜登主持开场。台湾外交部今天（23日）说，陈建仁也受美方邀请出席峰会。

陈建仁通过预录影片方式出席致词时，感谢美国、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克及波兰援赠疫苗，协助台湾抗疫。

陈建仁说，自全球发生疫情以来，台湾已通过公私协力方式，进行四波国际防疫援助行动，捐助全球80多国超过5400万片医疗用口罩及其他防疫物资，此“台湾模式”充分展现民主体制可运用科技与透明治理有效共同抗疫。

他还说，台湾愿投入心力协助实现峰会的四大目标，将持续为有需求的国家提供口罩、个人防护装备及其它防疫物资，也会在疫苗供给充足后，分享疫苗给有需要的国家，并研议为美国规划设立的“全球卫生安全财务中介基金”投注资源。

台湾外交部指出，在全球疫情持续蔓延之际，台湾受邀参与由美国主导的重要峰会，凸显台湾与美国在全球防疫及公共卫生领域的紧密伙伴关系。

台外交部还说，此次是继今年3月台湾受邀参加“强化非洲对抗伊波拉病毒韧性及应处”高阶国际会议后，再度应美国邀请参加全球讨论疫情的元首级会议，台湾乐愿继续以具体行动与所有理念相近国家共同合作消弭疫情。