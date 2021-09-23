中国教培机构高途二季度转亏 未来将着重成人教育

美国上市的中国教育培训机构高途周三发布业绩报告显示，二季度营收创新高，但同期由盈转亏。

据路透社报道，高途创始人、董事长兼CEO陈向东在随后业绩会中表示，义务教育监管领域正面临诸多不确定性，公司未来将重点在成人教育、素质教育和职业教育三个领域获得突破。

“根据我们的长远发展，也根据我们整个公司的定位，我相信我们能够在这方面上有所作为，”陈向东说道。

高途公告显示，二季度营收22.3亿元人民币，同比增长35.3%。但同期非美国通用会计准则下净亏损约7.6亿元，上年同期为净利润7270万元；净亏损9.2亿元，上年同期为净利润1863万元。高途二季度非公认会计准则下每股美国存托股摊薄净亏损2.99元。

高途首席财务官沈楠亦在业绩会中强调，在中国有关新政策出台后，高途致力于在最短的时间内响应，并相应地调整了业务和战略。

沈楠表示，根据新的政策要求，将课程时间从周末和国定假日调整为法定工作日(周一至周五)。“公司课程调整后的退款率为个位数。”

业绩报告显示，高途二季度营收增长主要由K-12付费课程注册人数增长推动。二季度在线K-12课程净收入20.9亿元，同比增长51%；付费课程注册人数同比增长4.1%，至163.1万人。

报告并称，高途的业务、财务状况和公司结构将在未来受到中国校外辅导行业监管环境变化的重大影响，尽管目前影响的程度仍不确定。此外，由于近期监管和经营环境的不确定性，公司决定不发布业绩指导意见，以便给予管理层更多的灵活性，以专注于公司的经营。

高途周三盘前一度跌逾2%，在中国近期对教育培训机构的持续监管下，该股今年以来累计跌幅已高达逾95%。

中国7月底发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，即“双减”，连续出台重拳整治校外培训机构，从课程治理到培训机构背后的资本整治不一，各地亦纷纷跟进。

上周，中国教育部发布通知要求，2021年底前完成对已备案线上学科类培训机构的审批工作，并同步建立相应的监督管理制度，在依法获得办学许可证及相关证照前，现有线上机构暂停新的招生及收费行为。