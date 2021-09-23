调查：美企对中国业务乐观情绪升至贸易战前

一项年度调查显示，尽管美国企业对中国政府的抗疫政策持保留态度，但他们对中国业务状况的乐观态度已经恢复并触及三年高点。

据路透社报道，上海美国商会与普华永道中国一起进行的这项调查显示，商会将乐观情绪回升归因于营收增加，以及对中国疫情的担忧减弱。中国已经通过零容忍政策在很大程度上控制了疫情的传播。

美中关系2019年在特朗普执政时期降至低谷，特朗普政府对中国发起了激烈的贸易战，还对中国一些非常知名的科技公司实施了制裁。

然而，拜登政府在对北京采取直接行动方面表现得更为谨慎，不过双方关系仍然紧张。美国一个行业游说团体的高管表示，中国政府对国内企业进行广泛整顿，也让美国企业感到不安。

上海美国商会会长吉布斯说：“中国的业务从去年的封锁中迅速恢复。然而，我们仍然感受到疫情的影响，会员继续受到中国旅行限制的负面冲击。总体业务表现良好，但也有紧张的迹象。”

该商会发布的调查是在6月中旬至7月中旬进行的。该调查显示，在338家受访公司中，78%表示在2021年对自家公司的五年业务展望感到“乐观或略微乐观”，这比2020年高出近20个百分点，并且回升向2018年水平。

相比之下，10%的受访公司表示“悲观”，而在2020年和2019年分别有18%和21%。

但调查显示，企业对疫情之后的一些中国政策持保留态度，特别是在聘雇劳动力方面。

约三分之二的受访者说，他们计划今年增加在华员工人数，这比2020年增加31.4个百分点，但62.3%受访者称劳动力的可得性对运营构成一定阻碍或严重阻碍。

中国目前仍未开放边境，未持有适当工作和居留许可的访客大多无法获准入境，所有入境者还必须接受至少两周的隔离。