江苏多地清理政务账号严治形式主义

移动互联网应用程序近年在公务活动中广泛推广和使用，在方便工作的同时，也滋生了形式主义问题，挤占了基层干部过多时间精力，加重了基层工作负担。江苏省委督查室副主任张京宁说，当地将清理重点集中在面向基层、增加负担的应用程序，在建立全省范围应用程序“数据库”的基础上，将其细分为政务新媒体、政务App和公务工作群组三大类，解决应用程序过多过滥的问题，也防止矫枉过正，简单化“一刀切”。

根据新华社报道，张京宁介绍说，重点对“僵尸类”“空壳类”以及多头重复的账号进行清理，省委宣传部、省公安厅等13家部门，压减率超过80%。常州、镇江、淮安、宿迁等地市同步开展拉网式排查，实现了省市县全面覆盖。

泰兴市虹桥镇党委宣传委员孙刚受访时说：“以前我有30多个工作群，需要不定时打开，‘爬楼’找到工作通知，再逐一回复‘收到’，有时一项工作还会在不同的群内重复布置。”，“工作群专项清理之后，现在就只有2个群了，一个对上，一个对下，腾出的时间可以更好地干工作了。”

江苏兴化市还将基层减负纳入党建考核，创新设立“减负监督员”，对本部门减负工作进行自我监督和纠正；对其他部门及上级机关违反基层减负相关情形进行及时反馈，反馈问题一经核实，在年底党建考核中予以适当加减分。

报道称，江苏在大规模压减的同时，创新整合应用程序，大幅提高工作效率。苏州市推动“苏周到”App应用市域全覆盖，实现跨层级、跨地域、跨部门的数据共享和协同管理，通过功能替代，整合归并现有政务App。当地群众普遍反映干部坐办公室时间少了，到基层的时间多了。

据了解，泰州、盐城建立了政务微信矩阵，聚合了市内各地、各部门官方微信，提供信息发布、政策解读、便民查询等各项服务功能。“以往群众反映一些政务新媒体发布内容良莠不齐、服务功能欠缺，甚至要求强制关注、刷票等问题。”泰州市委网信办工作人员姚巍说，“政务微信矩阵通过整合政务新媒体，形成规模集群效应，许多群众留言点赞。”

此外，南京引入第三方评估机构对应用程序使用情况进行评估检查；扬州、连云港纪委监委紧盯重点任务开展专项监督；无锡、南通细化出台党政机关工作群组规范管理办法；徐州对“指尖上的形式主义”突出问题实行清单化管控等。

