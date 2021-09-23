《人民的名义》总监制称王立科曾阻止该剧播出

中国反腐电视剧《人民的名义》总监制李学政昨（22日）晚发微博称，已落马的中共江苏政法委原书记王立科曾想让该剧停播。

李学政称，他受有关部门首肯，把王立科当年强烈干预电视剧《人民的名义》播出的问题提了一点，比如，王立科曾下令删除所有支持该剧的江苏政法部门“鸣谢”单位，并严厉批评有关部门对拍摄工作的支持行为，还向领导强烈反映这部电视剧的“危害性”，要争取“停播”等。

中共中央纪委官网昨天（22日）通报，江苏省委原常委、政法委原书记王立科严重违纪违法被开除党籍和公职。中纪委对王立科的定性是：严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、行贿犯罪等，且在中共十八大后不收敛不收手，性质特别恶劣，情节特别严重，应予严肃处理。

李学政写道，对比王立科的犯罪事实，《人民的名义》是多么合适和恰当。恰恰是真正的腐败分子才打着“这样的剧情会影响政法队伍形象，甚至影响党的形象”的理由来反对来抵制，从而掩盖他们内心的恐惧，妄图抵制中共坚定不移的反腐行动。

电视剧《人民的名义》由中国最高人民检察院影视中心、中共江苏省委宣传部、中央军委后勤保障部金盾影视中心等单位出品，2017年在中国播出，一度高踞收视榜首，全网播放量突破10亿。该剧剧情包括官商勾结、权色交易、省委常委会的勾心斗角、黑社会和公安勾结强拆工厂等情节，被称为“史上最大尺度反腐剧”。