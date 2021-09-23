国民党批民进党政府迫于大陆压力急申CPTPP

台湾昨天正式递出加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的申请，在野的国民党今天（23日）质疑，民进党政府申请加入很可能是迫于中国大陆先声夺人压力下的被动反应，根本没准备好，而是急就章地递件申请。

国民党方面今天发布新闻稿说，CPTPP是高标准的区域经贸合作安排，总统蔡英文执政五年多来，对台湾参与区域经贸多边安排“只闻楼梯响、不闻人下来”，也未见审慎的全面评估与社会沟通，现在突然宣布申请加入CPTPP，个中蹊跷必须摊在阳光下接受各界检验。

国民党指出，有意申请加入CPTPP的国家或个别关税领域，必须与既有成员进行非正式磋商，之前英国与中国大陆已先后正式提出申请，民进党政府申请的脚步太慢，很可能是迫于大陆先声夺人压力下的被动反应，所以“审慎评估可再说、充分沟通慢半拍”，也就不足为奇。

国民党还说，必须提醒蔡英文，加入CPTPP势必经历复杂国际协商过程，民进党政府早该提出台湾现有法令制度的适应及调整进程，以及对各产业的冲击与利弊得失及影响评估，并拟定周延的配套措施，正式向大众与立法院报告，但以目前情况来看，蔡政府根本没准备好，而是急就章地递件申请。

最后，国民党希望民进党政府正视现实，既然采用“台澎金马个别关税领域”的身份及名称申请加入，表示主政“抗中”多年仍绕不过两岸政治障碍，因此莫再双标，自己可使用“台澎金马个别关税领域”、“中华台北”等名称，但国民党执政时使用这些名称，便被刻意贴上所谓“矮化台湾主权”等恶意政治标签。

台湾昨天正式递出加入CPTPP的申请，台湾行政院政务委员兼经贸谈判办公室总谈判代表邓振中今天上午在记者会上说，台湾申请时间点与大陆申请没直接关联，但如果大陆先加入，台湾的申请案将有明显风险。

邓振中还说，台湾此次以“台澎金马个别关税领域”申请加入CPTPP，这也是台湾申请加入世界贸易组织（WTO）的方式，行之有年，台湾参加经贸协定时使用这名字争议最小，所以选择此名。

台湾外交部发言人欧江安今天强调，台湾是按自己的节奏与步调，做好充分准备，正式提出申请，也已知会所有CPTPP成员国以寻求支持，未来会依据入会程序完成相关后续作业。

民进党发言人谢佩芬也说，过去国民党主席江启臣、民众党主席柯文哲都曾公开表示应尽快加入，这是攸关台湾未来重要经贸战略的决策，呼吁在野党同心协力一起支持推动。