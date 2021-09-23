51talk暑假培训违规被责令整改

针对检查线上学科类培训机构的问题，北京市教育委员会昨天通报点名51talk（无忧英语）违规问题突出，存在占用国家法定节假日、休息日、暑假组织学科类培训，培训结束时间晚于21点，违规售卖境外外籍人员的培训课程等问题，被责令立即整改。

根据“首都教育”微信公众号消息，通报指出，近日，市级教育、公安、市场监管、网信、通信等部门对线上学科类培训机构落实“双减”规范要求的情况开展网络巡查，发现51talk（无忧英语）违规问题突出，存在占用国家法定节假日、休息日、暑假组织学科类培训，培训结束时间晚于21点，违规售卖境外外籍人员的培训课程等问题。相关部门已多次提醒提示，但整改不到位。

通报还称，网络巡查发现，个别在京备案的线上学科类培训机构试图躲避监管，利用即时通讯、网络会议、直播平台等渠道，变相违规售卖课程。对于上述问题相关部门已责令立即整改，并持续深入核实调查。

通报说，各线上学科类培训机构要不折不扣落实“双减”政策要求，积极主动自查自改自律。市区相关部门将全面协同加强监管，依法依规严肃查处各类线上违规培训行为，直至取消线上学科类培训机构审批申请资格、关停网站或下架互联网移动应用程序，切实维护良好教育生态。

