波音料中国需要8700架新飞机 近1.5万亿美元

美国飞机制造商波音周四小幅提高对中国未来20年飞机需求的预估，押注中国将迅速走出疫情，以及未来中国廉航和电子商务的增长。

据路透社报道，波音在声明中写道，中国航空业者到2040年将需要8700架新飞机，比其去年预测的8600架飞机高出1.2%。按标价计算，这些飞机将价值1.47万亿美元（1.99万亿新元）。

路透社评论说，1.2%的增幅与波音去年预测的6.3%的增幅形成鲜明对比，去年全球防疫封锁高峰期间，上述预估数字使得中国成为航空市场的一个亮点。

本月早些时候，由于美国等国的国内市场商业航空旅行强劲复苏，波音上调了对全球飞机需求的长期预测。

波音民用飞机集团市场营销中国区总经理韦力（Richard Wynne）说：“大幅扩大国际长途航线和航空货运能力会带来丰厚商机。从长远来看，低成本航空公司的增长有可能进一步提高单通道客机的需求。”

尽管仍然容易受到零星疫情爆发的影响，但中国的国内航空市场已经或多或少地回升到疫情前的水平，但中国的边境仍然几乎是封闭的，国际航班的数量只有疫情前水平的2%。

波音预测中国在未来20年需要近6500架新的单通道飞机，而包括客运和货运机型在内的中国宽体机队将需要1850架新飞机，占总交付量的20%。波音认为，未来20年中国还将需要价值近1.8万亿美元的机队商业服务。

随着电子商务需求的蓬勃发展，航空货运市场已成为波音在中国的一个亮点，尽管这家美国飞机制造商因贸易紧张局势和737 MAX停飞而在客机销售方面遇困。

在两起致命的波音飞机坠机事故后，中国民用航空局是第一个停飞737 MAX飞机的监管机构，目前尚未批准该机型在中国恢复运营。中国占了波音所有飞机订单的四分之一。

