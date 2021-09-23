中国农民丰收节 学生赴袁隆平母校献花悼念

今天是农历二十四节气中的“秋分”，也是中国第四个“中国农民丰收节”，各地举办多种活动庆祝。

有“杂交水稻之父”之称的中国工程院院士袁隆平今年5月逝世，不少学生在农民丰收节当天到袁隆平位于重庆的母校西南大学，在袁隆平手捧稻穗的雕像前献花悼念。

据中国央视新闻报道，学生们在悼念卡片上写道，会接力完成袁老禾下乘凉梦，“在稻香满穗时来看您，您一定很欣慰”；“谨记您的教诲，心在最高处，根在最深处”……

学生们在袁隆平雕像前献花悼念。（央视新闻微博）

今年3月，91岁高龄的袁隆平在海南三亚杂交稻研究基地不慎摔倒，被紧急送至当地医院，4月初转回湖南长沙治疗，延至5月22日，袁隆平因多器官功能衰竭，在长沙中南大学湘雅医院逝世。

袁隆平是中国研发杂交水稻的开创者，也是世界上首位成功利用水稻杂种优势的科学家，在国内外获奖无数，2019年被授予中国的国家最高荣誉勋章“共和国勋章”。

2018年设立的中国农民丰收节，是第一个在国家层面专门为农民设立的节日，节日时间订在每年的“秋分”。

学生们在袁隆平雕像前献花悼念。（央视新闻微博）

据新华社报道，中共总书记、国家主席习近平昨天向全国农民和“三农”战线的工作者致以节日祝贺和慰问。

习近平说，民族要复兴，乡村必振兴，进入实现第二个百年奋斗目标新征程，“三农”工作重心已历史性转向全面推进乡村振兴。

他要求各级党委和政府坚持农业农村优先发展，加快农业农村现代化，让农民生活芝麻开花节节高。