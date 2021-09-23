林郑：重视重建内地民众对香港观感

香港特首林郑月娥说，反修例期间社会动乱的“黑暴”行为，伤害了内地同胞的感情，也让他们对香港产生负面看法。她说，港府很重视重建内地民众对香港的观感。

据香港01报道，林郑月娥率团访问四川省，今天（23日）与中共四川省委书记彭清华共同主持第二次川港合作会议。

林郑提到，反修例期间，社会动乱的“黑暴”行为，伤害了内地同胞的感情，也让他们对香港有些负面看法。现在她带领特区政府重新出发，重振经济的过程当中，很重视重建内地同胞对香港的观感。

林郑指，四川人因为香港参与2008年的汶川大地震重建工作，对香港人有深厚感情，多只来自四川卧龙的大熊猫，是川港人民重要联系，希望往后港府在内地宣传推广香港时，可得到四川的支持。

林郑当场邀请彭清华及四川省长黄强明年访港，见证香港回归25周年。

林郑说，过去两年多香港社会及经济，因修例风波及疫情饱受打击，有幸《香港国安法》颁布实施，令香港由乱转治。全国人大今年3月通过完善香港选举制度的决定，也落实了“爱国者治港”原则，林郑指这些中央的重要举措，均标志往后香港更有条件加强及内地的合作关系，更好地融入国家发展大局。

彭清华在会上发言，指前海合作区为香港长期繁荣稳定扩展了新空间，增进民生福祉。

随后两地签订涵盖经贸、中医药等领域的合作协议。

林郑本次访问四川，随行的还有香港政务司司长李家超、政制及内地事务局局长聂德权等人，港澳办副主任黄柳权也出席本场会晤。