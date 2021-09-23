游客竖中指引“威震天”发飙 环球影城：不会入黑名单但或被请出

网传视频显示，一名游客在刚刚开园的北京环球影城与园区最热门的变形金刚“威震天”合照时比不雅手势，导致后者发飙回击：“你这个手势太不礼貌了！你爸妈没有教过你吗？肮脏的人类！”。园区负责人随后表示，目前没有对该行为处罚的规定，也不会拉入黑名单。但若情况特别恶劣，可能会被请出园区。

综合九派新闻、澎湃新闻和新闻晨报报道，在与“威震天”合影现场，一名年轻男子上台并未与“威震天”交谈，而是直接对着机器人比了一个中指手势，竖完中指该游客低头，似乎在偷笑。

这个动作立马激怒“威震天”，随即，他“发飙”怒吼道：你这个手势太不礼貌了！你爸妈没有教过你吗？肮脏的人类！下去，我不想跟他照相！

视频显示，在该游客竖中指期间，台下一名身穿蓝色工作服，腰后别着对讲机的景区工作人员对该游客摆了摆手，似乎在提醒他别做这种手势。

这段视频前天曝光后在网上获得极大关注度，目前，抖音平台上的这则视频均已获数万点击，微博相关话题也突破了2.1亿。

北京环球影城工作人员接受质询时表示，目前景区没有规定将会对该行为进行处罚，也不会拉入黑名单。但若有该情况，现场工作人员会及时进行制止，但没有办法去限制，如果情况特别恶劣，可能会被请出园区。

根据北京环球影城《入园须知》，游客入园需避免使用侮辱性语言、污秽言语或不雅及威胁性质的手势。出于度假区安全、游园秩序的考虑，或者在其他必要的情况下，可能会拒绝个别游客入园或要求个别游客离园。

此外，针对“威震天”的反应，工作人员介绍说，动漫人员的语音应该是后台有工作人员操控，而并不是完全地只靠智能语音对话。“肮脏的人类”是为了符合该动漫人物的人设而说，有时会说影视剧中的台词，并无实际贬低之意。

自北京环球影城主题公园开园后，变形金刚基地园区的传奇现场项目就人气爆棚，在随机登场的人物中，威震天更是凭借着“话痨的”属性迅速走红，不少游客排队两个多小时只为与其互动。

