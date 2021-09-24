美商会：美企对华业务乐观度达三年最高

美国商会与普华永道9月23日公布的最新年度调查显示，美国企业对华业务的乐观程度已恢复到疫情前水平，达到三年来的最高点。不过，美企依然对中国严苛的防疫措施持保留态度，也对北京近期加大经济监管力度感到不安。

综合美国之音与路透社的报道，这项在今年6月中旬到7月中旬开展的调查显示，338家受访美国企业中，78%表示在2021年对自家公司的五年业务展望感到"乐观或略微乐观"，这比2020年高出近20个百分点，并且正在向2018年水平回归。

相比之下，只有10%的受访美企表示悲观，明显少于2020年的18%以及2019年的21%。有分析称，这有可能和美国白宫易主有关：美中关系2019年在特朗普执政时期降至低谷，特朗普政府对中国发起了激烈的贸易战，还对中国一些非常知名的科技公司实施了制裁。拜登政府上台后，在对北京采取直接行动方面表现得更为谨慎，不过双方关系仍然紧张。

主持这场调查的上海美国商会则将乐观情绪回升归因于营收增加，以及对中国疫情的担忧减弱。上海美国商会会长吉布斯（Ker Gibbs）说，中国业务从去年的封锁中迅速恢复，"然而，我们仍然感受到疫情的影响，会员继续受到中国旅行限制的负面冲击。总体业务表现良好，但也有紧张的迹象。"

不过，美国企业对后疫情时代中国当局的一些政策持有保留看法，尤其是在雇佣劳动力方面。虽然有约三分之二的受访企业说，计划今年增加在华员工人数，这个比例较2020年增加了31.4个百分点；但是62.3%的受访者也声称，劳动力供应问题对运营造成了"一定阻碍"或者"严重阻碍"。

目前，中国执行的严格防疫规定要求所有入境人员至少接受两星期的隔离，多种访问签证也暂停发放或者大幅削减了发放数量。

调查还显示，46.7%的受访美企认为，中国市场的监管环境是透明的，略低于2020年的51.4%。

值得注意的是，此次调查进行于6月至7月中旬，而中国当局针对私营企业的"监管风暴"7月初才刚刚开始。因此，滴滴出行接受国家安全审查、教育行业被禁止资本化运作、网络游戏行业遭遇新规等事件并未充分体现在此次调查中。

吉布斯说："许多监管措施的变更都发生在调查之后，这将会对我们的会员构成更多阻碍。尽管许多监管措施有着良好的动机，但是这种无预警或者极少预警的新规宣布方式依旧让企业感到不安。"