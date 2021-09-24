邹幸彤反对解散支联会

香港支联会主席李卓人与前副主席何俊仁，本月20日通过信件公开呼吁主动解散支联会。不过目前正被还柙的支联会副主席邹幸彤昨天（23日）表明不认同解散。

据香港01报道，邹幸彤发公开信称，不希望“恐慌性解散”对民气造成打击，以及以自身行为助长恐惧蔓延，“解散减刑责”只是流于猜测，没有任何保证。

邹幸彤回应李、何二人称，相信两人有另外的考虑，但她无法认同。

邹幸彤的公开信分成两部分，前半部分写于李卓人、何俊仁公开信之前。她指，教协、民阵先后宣布解散，官媒仍穷追猛打，解散不能逃避“罪责”，因此她对“解散救人”的所谓承诺存疑。

她提到，大家要在坚持到底与俗称的“止蚀离场”之间作出选择，其本人则选择“莫失莫忘，不离不弃，坚守到底”。邹幸彤写道，“当初我选择在国安法下，仍出来参选，个人已有长期坐牢狱的心理准备。”

下半部分则写于得知李卓人、何俊仁发表公开信之后，邹幸彤认为二人的表述“或许有另外的考虑，没法在公开信中言明，我对两人的经验和判断甚为信任，但我仍无法说服自己主动解散是一 个‘好’选项，遑论‘最好处理’。”

她重申，虽然无法亲自出席会员大会，但呼吁会员反对解散议案，“给支联会一个机会继续走下去。”