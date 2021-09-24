美商务部长：必要时将对华为采取进一步行动

美国商务部长雷蒙多周四称，拜登政府将在必要时对中国华为采取进一步行动。此前一些共和党议员已经向政府施加压力，要求其采取更多行动。

据路透社报道，美国政府以华为与中国官方及军方的关系为由，认定华为对国家安全构成威胁，并积极说服其他国家拒用华为5G设备。

雷蒙多接受路透专访时被问及华为问题，并讲述了她在1月份如何告诉共和党议员 “我不会手软，现在要用行动加以验证...他们不必担心。”

华为于2019年5月被列入美国实体名单。雷蒙多说，该名单 “是我们工具箱中一个真正强大的工具，我们将尽可能充分地利用它来保护美国的国家安全”。

她补充说，“我们会有进一步行动吗？如果有必要，会的。”

华为对雷蒙多的言论不予置评。

华为在2020年11月将旗下智能手机部门荣耀出售给一个由30多家代理商和经销商组成的财团。上月，一个由14名共和党籍议员组成的团体，致信商务部要求将荣耀终端列入实体名单。

这些议员们说，剥离荣耀是“是为了逃避美国的出口管制政策”。他们在信函中援引分析人士的话说，“出售荣耀品牌，是为了让它能够获得其所依赖的半导体芯片和软件，如果没有剥离，荣耀在这方面可能受阻。”

雷蒙多指出，美国商务部继续将其他公司列入实体名单。

美商务部6月在实体名单上增列了五家中国公司，称它们涉及强迫维吾尔人和其他穆斯林少数民族在新疆劳动。

“我们正在继续努力进行出口管制。”雷蒙多说。