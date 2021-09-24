搜狗宣布与腾讯完成合并

搜狗公司于美东时间9月23日发公告宣布与腾讯完成合并。合并完成后，搜狗将成为腾讯控股间接全资子公司，并完成退市。

据每经网报道，这也是自今年7月13日，中国国家市场监管总局无条件批准腾讯控股有限公司收购搜狗公司股权后，搜狗首次披露合并的进一步细节。

公告称，基于搜狗与THL A21 Limited （THL）、TitanSupernova Limited（母公司）、Tencent Mobility Limited（TML）于2020年9月29日签署的合并协议和计划、2020年12月1日的修订、2021年7月19日进一步修订协议及其项下与之相关的协议，母公司将与搜狗合并，搜狗将作为存续公司继续运营。合并完成后，搜狗将成为腾讯控股间接全资子公司，并完成退市。

除此以外，搜狗管理层表示感谢搜狗全体员工迄今为止为公司做出的贡献，并对搜狗的未来充满期待。同时，搜狐相继发布公告确认搜狗股权交易完成，在搜狗持股33.8%的搜狐将在交易完成后获得11.8亿美元（15.9亿新元）的资金，并不再保留搜狗任何权益。

官网介绍显示，搜狗成立于2003年，截止2019年9月，搜狗输入法日活用户数4.5亿。2017年11月9日，搜狗在美国纽约证券交易所正式挂牌上市。